Son Dakika: Fenerbahçe için '6 numara' iddiası! Sander Berge için ilk temas... | Transfer Haberleri

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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine gelen son isim Sander Berge oldu.

Jose Mourinho yönetiminde yeni sezona hazırlanan sarı lacivertlilerde Fred'in yanında görev alacak 6 numara arayışı hız kazandı.

Geçen sezon bu bölgede birçok deneme yapan sarı-Lacivertliler, umduğunu bulamamıştı. Fenerbahçe, Burnley'de forma giyen 26 yaşındaki Norveçli orta saha için nabız yokladı. Portekizli teknik adamın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de listenin tepesinde Sander Berge'nin yer aldığı iddia ediliyor.

SANDER BERGE'NİN BONSERVİSİ 20 MİLYON EURO

Transfermarkt verilerine göre Sander Berge'nin güncel değeri 20 milyon euro. Burnley, geçen sezon Berge için Sheffield'a 13.9 milyon euroluk ödeme yapmıştı. Burnley'in, Norveçli oyuncuyu 20'den aşağı bir bedele bırakmasının zor olduğu ifade ediliyor. 46 kez Norveç Milli Takımı için mücadele eden 1.95'lik Berge, zor durumda stoperde de görev yapabilir.

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Öte yandan, Sarı Kanarya’nın Şampiyonlar Ligi yolundaki ikinci ön eleme turundaki İsviçre temsilcisi FC Lugano ile yarın akşam 21.30’da (TSİ) oynayacağı ilk maçının, D-Smart ile D-Smart GO’dan yayınlanacağı öğrenildi.