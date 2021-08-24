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GeriFutbol Son Dakika: Fenerbahçe Hidemasa Morita’yı transfer etmek istiyor! İsmi sır gibi saklanıyordu...
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Futbol
Haber Giriş: 24.08.2021 - 08:06 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Fenerbahçe Hidemasa Morita’yı transfer etmek istiyor! İsmi sır gibi saklanıyordu...

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Son Dakika: Fenerbahçe Hidemasa Morita’yı transfer etmek istiyor! İsmi sır gibi saklanıyordu...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Santa Clara forması giyen Japon orta saha oyuncusu Hidemasa Morita’yı transfer etmek için girişimlere başladı.

Transferin suskun takımı Fenerbahçe'de gündeme gelen yeni isim Hidemasa Morita oldu. Son olarak Min jea Kim'i kadrosuna katan Fenerbahçe'nin Portekiz Ligi takımlarından CD Santa Clara forması giyen Hidemasa Morita ile ilgilendiği iddia edildi.

Vole'nin haberine göre; sarı-lacivertli takım, Santa Clara forması giyen Hidemasa Morita’yı kadrosuna katmak istiyor.

Portekiz kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam eden 26 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, bu sezon forma giydiği 8 maçta 1 gol kaydetti.

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Orta sahada görev yapan Morita'nın dinamik yapısı, topla hızlı hücuma çıkışları dikkat çekiyor.

HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Japon oyuncu daha önce High School, RKU ve Kawasaki Frontale gibi takımların da formalarını giydi.

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Hidemasa Morita kimdir?

Mevki: Merkez orta saha
Yaş: 26
Ülke: Japonya
Boy: 1,77
Ayak: Sağ
Güncel piyasa değeri: 3 milyon Euro

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