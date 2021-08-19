Son Dakika... Fenerbahçe-Helsinki maçında şaşırtan kararlar! Oyuncular çılgına döndü, Pereira'nın yardımcısı...

Spor Arena Detay - Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Helsinki'yi konuk ettiği mücadelenin ilk yarısında tartışmalı pozisyonlar yaşandı.

34. dakikada Fenerbahçe atağında Gustavo'nun pasıyla Novak ceza alanında topla buluştu ve rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı ancak penaltı için düdük çalmadı.

İLK TEPKİ 37. DAKİKADA GELDİ

Karşılaşmanın 37. dakikasında ise Helsinki atağında Roope'nin sol kanattan vuruşunda top üstten auta çıktı. Pozisyon bitiminde yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldı.

Pozisyonun ardından Fenerbahçe yedek kulübesi, hakemin zamanında ofsayt kararı vermediği gerekçesiyle sert itirazlarda bulundu. İtirazların sonrasında sarı-lacivertlilerin teknik heyetinden bir isim sarı kart gördü.

PENALTI KARARI ÇIKMADI, FUTBOLCULAR İSYAN ETTİ

Mücadelenin 40. dakikasında ise Fenerbahçeliler penaltı bekledi. Ceza sahasından sağ tarafına çevrilen atakta Luiz Gustavo, topu kontrol etmek isterken Helsinki savunmasının müdahalesiyle karşılaştı. Bu esnada sarı-lacivertli futbolcular, Helsinki oyuncusunun topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle uzun süre itirazlarda bulundu.

Pozisyonu yardımcılarıyla analiz eden Fransız hakem Benoit Bastien, müdahalenin penaltı olmadığına hükmetti. Hakemin kararına tepki gösteren Fenerbahçeli oyuncular, UEFA Avrupa Ligi'nde VAR sistemi kullanılmaması nedeniyle kararın değişmemesinin ardından oyuna devam etti.

SARI KART SONRASI ÇILGINA DÖNDÜLER

Oyunun devam etmesiyle oluşan ilk pozisyonda Helsinkili futbolcu, Serdar Aziz'in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem sarı kartına başvurdu. Bu karar sonrasında ise Fenerbahçeli futbolcular hakeme olan tepkilerini devam ettirdi. Luiz Gustavo Benoit Bastien'le bir süre konuşmasına karşın hakem kararında değişikliğe gitmedi.

"FENERBAHÇE'NİN PENALTISI VERİLMEDİ"

Süper Lig eski hakemi Deniz Çoban, hakem Bastien'in verdiği kararlara sosyal medyada tepki gösterdi. Çoban, 40. dakikadaki pozisyonun penaltı olduğunu savundu ve "Fenerbahçe'nin penaltısı verilmedi" mesajını paylaştı.

Fransız hakemin verdiği kararlara Fenerbahçe taraftarı da sosyal medyada sert tepkiler gösterdi.

FENERBAHÇE 910 GÜN SONRA AVRUPADA

Fenerbahçe, Avrupa arenasında 910 gün sonra bir resmi karşılaşmaya çıktı.

Sarı-lacivertliler, son olarak 2018-2019 sezonunda teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rusya'nın Zenit ekibiyle karşılaşmıştı.

Fenerbahçe, 21 Şubat 2019 tarihinde yapılan söz konusu karşılaşmanın ardından 2 yıl 5 ay 29 gün sonra bir Avrupa maçında boy gösterdi.

PEREIRA İLE 17. AVRUPA MAÇI

Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde 17. Avrupa maçına çıktı.

Sarı-lacivertlilerin başında 2. dönemini geçiren Portekizli teknik adam, ilk olarak 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe ile Avrupa'da boy göstermişti.

Söz konusu dönemde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımına elenen sarı-lacivertliler, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmişti.

Fenerbahçe, play-off turunda Yunanistan'ın Atromitos takımını geçerek gruplara kalmıştı.

Molde, Ajax ve Celtic'in olduğu gruptan 2. sırada çıkan sarı-lacivertliler, son 32 turunda Lokomotiv Moskova'yı saf dışı ederek son 16 turuna adını yazdırmıştı.

Teknik direktör Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, son 16 turunda ise ilk maçı sahasında 1-0 kazandığı Portekiz'in Braga takımı karşısında rövanşta hakem Ivan Bebek'in kararlarıyla uzun süre konuşulduğu mücadeleyi 4-1 kaybederek Avrupa'ya veda etmişti.

2015-2016 sezonunda Fenerbahçe ile Avrupa'da 14 mücadeleye çıkan Portekizli çalıştırıcı, 2016-2017 sezonu başında da 2 mücadelede kulübede yer almıştı.

Pereira, HJK Helsinki maçıyla sarı-lacivertlilerin başında 17. Avrupa kupası maçını oynadı.

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