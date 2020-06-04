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Voleybol
Haber Giriş: 04.06.2020 - 18:19,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe HDI Sigorta'da Mariusz Sordyl ile yollar ayrıldı!

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Son Dakika | Fenerbahçe HDI Sigorta'da Mariusz Sordyl ile yollar ayrıldı!
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Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımının yeni sezon yapılanması kapsamında takımın başantrenörü Mariusz Sordyl ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, başantrenör Mariusz Sordyl ile yollarını ayırdı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımızın yeni sezon yapılanması kapsamında takımımızın Başantrenörü Mariusz Sordyl ile yollarımız ayrılmıştır.

Sordyl, Fenerbahçemiz'de görev yaptığı bir buçuk yıl boyunca göstermiş olduğu özverili çalışmalarla, ilk günden itibaren Takımımızın yükselişinde etkili olmuş; Takımımızın, 2018-19 sezonunda Axa Sigorta Efeler Ligi, Axa Sigorta Kupa Voley olmak üzere iki şampiyonluğu kazanmasında ve Koronavirüs dolayısıyla sona erdirilen 2019-20 sezonunu da lider tamamlamasında büyük pay sahibi olmuştur.

Kulübümüz için ortaya koyduğu tüm başarılar ve emekleri için Mariusz Sordyl’e teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine sonsuz başarılar diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü

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