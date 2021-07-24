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Futbol
Haber Giriş: 24.07.2021 - 13:52 | Son Güncelleme:

Son dakika: Fenerbahçe hazırlık maçı programını açıkladı

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Son dakika: Fenerbahçe hazırlık maçı programını açıkladı

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi yapacağı 4 hazırlık maçının tarihlerini açıkladı. Sarı-lacivertli takım Ankara'da Gençlerbirliği ile karşılaştıktan sonra İstanbul'da PEC Zwolle, Greuter Fürth ve Dinamo Kiev ile hazırlık maçı yapacak.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Futbol A Takımımızın 2021-22 sezonu hazırlıkları kapsamında düzenlenecek hazırlık maçı programı netleşmiştir.

Bu doğrultuda Takımımız,

26 Temmuz Pazartesi günü Gençlerbirliği ile Ankara’da oynayacak ve tümü İstanbul’da olacak şekilde;

28 Temmuz Çarşamba günü Hollanda’nın PEC Zwolle Takımı ile

31 Temmuz Cumartesi günü Almanya’nın Greuther Fürth Takımı ile

Ve 4 Ağustos Çarşamba günü Ukrayna’nın Dinamo Kiev Takımı ile karşılaşacaktır.

Takımımızın maç programında pandemi vb. sebeplerle değişiklik ve güncellemeler olması halinde gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.

Hazırlık maçlarımızın yayın durumu adına görüşmelerimiz devam etmektedir, bu konudaki bilgilendirme de kulübümüz tarafından en kısa sürede yapılacaktır.

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