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Son dakika Fenerbahçe haberleri | Mauricio Isla’ya River Plate kancası
Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanan Şilili yıldız Mauricio Isla'ya Arjantin devi River Plate talip oldu.
Fenerbahçe'nin yollarını ayırmayı planladığı Şilili sağ kanat oyuncusu Mauricio Isla'ya Arjantin temsilcisi River Plate'in talip olduğu öğrenildi.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Isla'nın daha önce de Boca Juniors'a transfer olacağı iddia edilmişti. (Takvim)
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