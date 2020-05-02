MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika Fenerbahçe haberleri | Mauricio Isla’ya River Plate kancası
GeriFutbol Son dakika Fenerbahçe haberleri | Mauricio Isla’ya River Plate kancası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 02.05.2020 - 09:45,Son Güncelleme:

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Mauricio Isla’ya River Plate kancası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Mauricio Isla’ya River Plate kancası
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanan Şilili yıldız Mauricio Isla'ya Arjantin devi River Plate talip oldu.

Fenerbahçe'nin yollarını ayırmayı planladığı Şilili sağ kanat oyuncusu Mauricio Isla'ya Arjantin temsilcisi River Plate'in talip olduğu öğrenildi. 

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Isla'nın daha önce de Boca Juniors'a transfer olacağı iddia edilmişti. (Takvim)

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Mauricio Isla’ya River Plate kancası

Belarus Ligi’ne Özel Canlı İddaa kaybına %10’a varan iade Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle