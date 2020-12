Son Dakika Fenerbahçe Haberleri | Erol Bulut: 'Ben sahada konuşurum'

Spor Arena / Süleyman ARAT | F.BAHÇE Teknik Direktörü Erol Bulut, takımının dünü, bugünü ve gelecekteki hedeflerine ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. “Allah’tan başka kimseden korkumuz yok. Kaliteli, büyük takımda oynamış futbolcularımız olabilir ama futbol sürekli değişiyor. Ben hiçbir zaman ‘Bu futbolcunun ismi var, oynaması gerekiyor’ demedim. Sahada en iyi performansı verecek kim ise o oynayacak” diyen Bulut, “Bazı teknik adamların hakemler üzerinde baskı oluşturduğu ve sizin bu konuda naif kaldığınız şeklindeki sözlere ne dersiniz?” sorusuna, “Türkiye’de o şablon nasıl bir şablonsa ben çözemedim. Ben onlara hiçbir zaman girmeyeceğim, benim işim sahada” yanıtını verdi.

Kendi baskımı kendim yapıyorum

Bulut, bir hafta göklere çıkartılıp diğer hafta yerin dibine sokulduklarını hatırlatarak, “Biz en yukarı çıksak da çizgimizi bozmadık. İdeal 11’i neredeyse oturttuk. Biz bahane aramayız, 11 kişi sahaya sürebiliyorsak sorun yoktur. Denizli’de 8 kişi eksiktik kimse bir şey demedi. Gerçek fotoğrafı görmek istemeyen çok insan var” dedi. F.Bahçe Teknik Direktörü, baskı hissedip hissetmediği sorusuna da, “Ben kendi baskımı kendim yapıyorum, kimsenin yapmasına gerek yok. Gittiğim her kulüpte hedeflerim oldu, o da bana bir baskı” şeklinde cevapladı. Sadece duran toplardan gol attıkları algısını yapanlara sitem eden Bulut, şöyle konuştu:

Takımı bozmaya çalışıyorlar

“Benim tüm takımlarımda bunlar çalışılır. Bu takıma kimse o şekilde zarar veremeyecek. Biz buna izin vermeyeceğiz. Her hocanın bir felsefesi var. Ülkemize kimler geldi de hiçbir şey yapamadan gitti. Bir sene önce İngiltere şampiyonu olan teknik adamı burada gönderdiler, onun da mı felsefesi yoktu? Manchester City ile şampiyon olan hoca Galatasaray’dan gönderilmedi mi? Aragones bile burada başarılı olamadı.” Fenerbahçe’ye karşı daha kapalı ve farklı oynadığını ifade eden Erol Bulut, Valencia sakatlandığından beri kanatta aksama yaşadıklarını da kaydetti.

Biz cevabımızı sahada vereceğiz

Erol Bulut, bazı çevrelerin Fenerbahçeli futbolcular üzerinde baskı oluşturulmaya çalıştığını ve buna izin vermeyeceğini söyledi. Bulut “Sezon başından itibaren futbolcularımıza baskı oluşturma çabası var. ‘Müthiş takım kurmuşlar, 20 puan fark olur’ gibi söylemler var. Bunu kasten yapıyorlar. Biz bu söylemlerin dikkate alınmaması gerektiğini hep söylüyoruz ve cevabımızı sahada vermeye devam edeceğiz. Bu kurgularla futbolcularımı baskı altına sokturtmam” diye konuştu.

‘SİSTEMİN YOK’ DiYENLER FUTBOLU NE KADAR BİLİYOR!

Denizlispor karşısında 2-0’ı koruma psikolojisiyle geri çekildiklerini ve bunun daha önceki haftalarda yaşanan savunma zafiyetinden kaynaklandığını dile getiren Erol Bulut, geçen sürede kalelerinde fazladan 4-5 gol gördüklerini söyledi. Defans hattı üzerinde çalıştıklarını ve savunmanın düzelmesi durumunda bunun hücuma da yansıyacağını aktaran Bulut, şunları söyledi: “Fenerbahçe’nin sistemi yok diyorlar. Bunu söyleyenler futbolu ne kadar biliyor diye sormak lazım. Biz gözümüzü kapatıp, 11 seçiyoruz, ‘Çıkın istediğiniz gibi oynayın’ diyoruz! O arkadaşlar Avrupa’daki maçları bir izlesin, orada da plan yok diyecekler. Benim her zaman planım vardır. Hatta tek değil, 3-4 planım vardır.”

BiZiM DE HER VURDUĞUMUZ GOL OLSA DERBi 6-4 BiTERDi

4-3 kaybettikleri Beşiktaş derbisinde rakibin kaleyi bulan her şutunun golle sonuçlandığını ifade eden Erol Bulut, “Beşiktaş maçında rakibimizin her vurduğu gol oldu. Bizim vurduklarımız da gol olsa maç 6-4 biterdi. Futbol bu. Trabzon maçında 1-0’dan geri döndük ve 3-1 kazandık. Planı olmayan bir teknik adam o maçı nasıl çevirecek? Eksiklerimiz elbette vardır ama doğru seçimi yapmaya çalışıyoruz. Haftalık antrenman performansı ve maçlara bakıp her şeyi birleştiriyoruz” dedi.

CISSE ATTI AMA ÇOK TOP KAYBETTİ

Derbide yaptığı hatalarla eleştirilen Lemos’u, hava topları ve oyun kurmada başarılı olduğu için Serdar’a tercih ettiğini söyleyen Bulut, “Gol atan Cisse niye devre arasında çıkarıldı?” sorusu üzerine de, “Cisse duran toptan gol attı ama ayağına gelen topları kaptırdı. Benim oyun felsefeme orada uymadı, bizim topu önde tutmamız gerekiyordu” diye konuştu.

23 PUANA KiMSE HAYIR DEMEZDi

Erol Bulut, ligde iyi bir yerde olduklarını belirterek, “Sezon başında sorsalar 11 maçta 23 puana kimse hayır demezdi. Takım bu kadar yeni olmasa 3-4 puan daha fazla alabilirdik. Diğer takımların geçen senelerden oturmuş kadroları vardı. Bizde geçen seneden sadece 3 kişi oynuyor” dedi.

SAMATTA’YI O MAÇTA İYİ Kİ ÇIKARMIŞIZ

Samatta'yı Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Sivas Belediyespor maçında oyundan almasını büyük bir şans olarak niteleyen erol Bulut, “Oyuncumuz maçtan çıkardık diye şimdi bize dua ediyor. Çıkarmasak çapraz bağı kopacaktı. Allah’tan erken çıkarmışız, yoksa 7-8 ay aramızda olmayacaktı” dedi.

