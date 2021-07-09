Son Dakika Fenerbahçe Haberi: Volkan Demirel ile yollar ayrılıyor mu? Vitor Pereira'nın göreve gelmesinin ardından..

Son dakika haberi.. Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın 5 yardımcısı ile gelmesinin ardından antrenör Volkan Demirel de 2002 yılında kaleci olarak girdiği sarı-lacivertli kulüpten ayrılma noktasına geldi.

Sabah'ın haberine göre; 39 yaşındaki çalıştırıcı, Başkan Ali Koç'la yaptığı görüşmede kendini geliştirme ve tecrübe kazanma adına ayrılmak istediğini söyledi. Ancak olumlu bir yanıt almadı.

Yönetimin onayı olmadan gitmek istemeyen Demirel ile Başkan Koç arasındaki ikna turları sürüyor.