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Son dakika Fenerbahçe haberi: Sadettin Saran: Başkanlığa aday olacağım

#Sadettin Saran#Fenerbahçe#Ali Koç

Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Sadettin Saran, Sarı-lacivertli kulübün bir sonraki kongresinde başkan adayı olacağını açıkladı.

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Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, İTÜ Bilişim Teknolojileri Zirvesi’nde açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe’nin bir sonraki kongresinde başkanlığa aday alacağını belirten Sadettin Saran, olağanüstü seçimlere karşı olduğunu da ifade etti.

Sadettin Saran, şunları dile getirdi:

"Fenerbahçe’nin durumu daya iyi olabilir, öyle de olacaktır. Bana gelecek olursak, ben hiçbir zaman saklamadım, yönetime gelirken de herkes kendini tanıtıyor, çok heyecanlılar yönetici oldukları için. Ben en gençleriydim yönetim kurulunda. ’Ya faydalı olamazsam’ diye düşünüyordum. Fenerbahçe bana çok şey kattı. Ben, ’bir gün hayalim Fenerbahçe başkanlığı’ demiştim. ’Ya öyle şey denir mi, başkan yanlış anlar’ dediler. Buraya gelip de hayalim bu değil demek sahtekarlık olur. Bu benim hayalim. Ben yarın öbür gün başkan olursam da etrafımda hayali başkanlık olan insanlar istiyorum. Benden sonra onların iyi başkan olması için elimden geleni yaparım. Birincisi Fenerbahçe başkanlığı hayalim. İkincisi ise olağanüstü genel kurullara karşıyım. Onu fırsatçılık olarak görüyorum, bu gerçek Fenerbahçelilik değil. Ortalarda işler kötü gittiğinde bir demecim olmayacak ama şunu sizlerle paylaşayım, bir sonraki olağan kongrede aday olacağım. Her şey değişir, Fenerbahçe şampiyonluğa giderse aday olmam. Ancak bu şartlar böyle devam ederse olacağım."

Olağanüstü seçim kararı alınmazsa bir sonraki seçim 2024 yılında

Fenerbahçe’nin bir sonraki seçimli olağan kongresi 2024 yılında gerçekleştirilecek. Saran, iki dönem başkanlık yapmayı planladığını açıklayan ve halihazırda ikinci döneminin içinde olan Ali Koç ve yönetimine, daha önce yaptığı birçok açıklamayla camianın sabır gösterip destek olması gerektiğinin de altını çizmişti. Ali Koç'un erken kongre kararı almaması halinde Sarı-lacivertli kulübün seçimli olağan kongresi 2024 yılında yapılacak.

 
 
 
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#Sadettin Saran#Fenerbahçe#Ali Koç

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