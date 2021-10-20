Son dakika Fenerbahçe haberi! Pereira: Bu konu hakkında konuşmaktan yoruldum

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Vitor Pereira'nın açıklamaları şu şekilde:

"İki takım için de çok önemli bir maç. Üç puan almak gruptaki savaşı devam ettirmek için çok önemli. Yunanistan'da 2-1 kaybettiler, evlerinde Frankfurt'a 1-0 kaybettiler. Seviyelerin çok yakın olduğunu görüyoruz. Bizim için de önemli bir maç. Biraz daha tecrübe edinmeye ihtiyacımız var. Elimizden gelenin en iyisini yapıp üç puanı almak istiyoruz"

Trabzonspor maçı sonrası bu maça nasıl hazırlandınız?

"Futbol gerçekten zor bir iş. Kötü bir sonuç aldığımızda artık yeni bir reaksiyon göstermeniz gerekiyor. Son oynadığınız maçı değiştiremezsiniz. Kafamızdaki çipi değiştirmemiz gerekiyor. Bu turnuvada daha çok tecrübeye ihtiyacımız var. Ki bu dersi de Olympiakos maçında aldığımızı düşünüyorum. Yarın da önemli bir rakibe karşı oynamamız lazım. En iyi seviyemizde olmamız gerekiyor. Bu maçta üç puan almamızın önemli olduğunu biliyoruz"

Formasyon değişikliğine gidecek misiniz?

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"Formasyonla ilgili çok konuştum. Sorunuza saygı duyuyorum ama formasyonla ilgili konuşmaktan yoruldum. Futbolda davranışlarınız çok önemlidir. Futbol diziliş ile ilgili değil, davranışlarla ilgili bir oyun. Bizim için en önemlisi hem ofans hem defans anlamında saha içinde dengeye sahip olmak"

Hakem kararları hakkında gelen soruyu Pereira şu şekilde cevapladı:

"Hiç bir şeyi bahane olarak göstermiyorum. Türkiye'ye bahane gösterrmeye gelmedim. Buranın mükemmel bir lig olmadığını biliyordum. Gittiğim hiç bir lig mükemmel değildi. Tabii ki iyi ve kötü yönleri vardır. Ben kendimi her zaman düzeltmeye çalışıyorum. Hakemlerin de kendilerini düzeltmesi gerekiyor. Son maç istemediğimiz bir sonuç aldık ama bu bizim kalitemizi göstermiyor. Ancak yarın alacağımız sonuç bunun için bir fırsat.En iyi seviyemizde olup bu maçı kazanmak istiyoruz. Siz gazeteci ben teknik direktör olarak nasıl kendimizi geliştirmemiz gerekiyorsa hakemler de kendini geliştirmeli."

Fenerbahçe'nin çok gol atamaması hakkında

"Çoğu zaman rakiplerimiz 10 kişi topun arkasında oluyor. Açık maçlarda daha kolay gol atıyoruz. Çoğu takım bize karşı hatların arasını azaltıyor. Bize saygı duyuyorlar. Bu bizim gücümüzü gösteriyor. Biz seviyeyi artırmalıyız. Tabii bu fikstürde seviye yükseltmek kolay olmuyor. Oyuncuların dinlenmeleri gerekiyor. Ben tabii ki daha fazla gol atmak istiyorum, kalemde de daha az gol görmek istiyorum."