Son Dakika Fenerbahçe Haberi | Luis Gustavo'dan ayrılık açıklaması

Lyon’un transfer teklifinde bulunduğu Luiz Gustavo, Fenerbahçe’den ayrılmayı düşünmediğini söyledi. “Eşim, oğlum ve ben İstanbul’da mutluyuz” diyen Brezilyalı futbolcu, “Fenerbahçe taraftarının bana karşı olan sevgisinin farkındayım ve bu sevgiye karşılık vermeden, şampiyonluk yaşamadan ayrılmayı düşünmüyorum” açıklamasını yaptı.

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