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GeriFutbol Son Dakika Fenerbahçe Haberi | Luis Gustavo'dan ayrılık açıklaması
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Futbol
Haber Giriş: 24.08.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Fenerbahçe Haberi | Luis Gustavo'dan ayrılık açıklaması

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Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo'dan ayrılık açıklaması geldi.

Lyon’un transfer teklifinde bulunduğu Luiz Gustavo, Fenerbahçe’den ayrılmayı düşünmediğini söyledi. “Eşim, oğlum ve ben İstanbul’da mutluyuz” diyen Brezilyalı futbolcu, “Fenerbahçe taraftarının bana karşı olan sevgisinin farkındayım ve bu sevgiye karşılık vermeden, şampiyonluk yaşamadan ayrılmayı düşünmüyorum” açıklamasını yaptı.

Son Dakika Fenerbahçe Haberi | Luis Gustavodan ayrılık açıklaması

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