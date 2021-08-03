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GeriFutbol Son dakika Fenerbahçe haberi: Jose Sosa'dan ayrılık açıklaması!
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Futbol
Haber Giriş: 03.08.2021 - 10:11 | Son Güncelleme:

Son dakika Fenerbahçe haberi: Jose Sosa'dan ayrılık açıklaması!

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Jose Sosa'dan ayrılık açıklaması!

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmediği ve bu nedenle idmanlara çıkmadığı öne sürülen Jose Sosa, iddialara yanıt verdi.

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmediği ve bu sebeple antrenmanlara çıkmadığı iddia edilen Jose Sosa, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Sabah'ın haberine göre Arjantinli yıldız yakın çevresine, "Bu haberler nereden çıkıyor anlamıyorum. Ben hem başkan hem de teknik direktör ile çok iyi anlaşıyorum ve Fenerbahçe'de mutluyum. Bir yıl daha sözleşmem var ve ayrılmak gibi bir niyetim yok. Yönetimin de benden böyle bir talebi olmadı" dediği öğrenildi.

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