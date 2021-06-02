Son dakika Fenerbahçe haberi: Ali Koç'tan Galatasaray'a Arda Güler teşekkürü

Süleyman Arat / Spor Arena - Süper Lig Elit U19 Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray'ın evinde Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından GS TV'de Fenerbahçeli Arda Güler konuşulmuştu.

16 yaşındaki Arda Güler, Galatasaray maçında sol ayağıyla müthiş bir gol atmış ve maç boyunca sergilediği performansla da göz doldurmuştu.

GS TV sunucusu Serbay Şenkal, Arda Güler ile ilgili; "Fenerbahçe'de forma giyen Arda Güler var. Muazzam bir gole imza attı. 16 yaşında kendi takımını yönlendirme kabiliyeti, liderlik vasfı, önemli meziyetlere sahip bir futbolcu. Türk futbolu Arda Güler adında bir futbolcu kazanacak. Fenerbahçe'yi bu anlamda tebrik etmemiz gerekiyor. Bunlar bizim evlatlarımız" demişti.

Serbay Şenkal'ın bu yorumu sosyal medyada da büyük yankı buldu.

ALİ KOÇ'TAN GALATASARAY'A TEŞEKKÜR MEKTUBU

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün gerçekleştirdiği basın buluşması sonrasında bu konudan yeni haberi olduğunu söyleyerek; "Bu tip şeyleri daha fazla yapmamız Türk futboluna büyük fayda sağlayacaktır." dedi. Ali Koç ayrıca konuyla ilgili Galatasaray'a teşekkür mektubu yazılması talimatı verdi.

ARDA GÜLER'İN SÖZLEŞMESİ 2023'TE SON BULUYOR

Kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başlayan Arda, 2019 yılında Fenerbahçe altyapısına geçiş yaptı. Arda ile 2021'in başlarında profesyonel sözleşme imzalandı. Sezon başında Fenerbahçe ile profesyonel sözleşme imzalayan Arda Güler'in kontratı 2023 yılında sona eriyor.

Bu sezon U19 takımıyla 13 maça çıkan Arda Güler, 5 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

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