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Son Dakika: Fenerbahçe, GZT Giresunspor maçı kamp kadrosunu açıkladı

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Son Dakika: Fenerbahçe, GZT Giresunspor maçı kamp kadrosunu açıkladı

Yarın Giresunspor'la karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı

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Süper Lig'in 25. haftasında Giresunspor'la karşılaşacak Fenerbahçe, kamp kadrosunu açıkladı.

ALTAY BAYINDIR GERİ DÖNDÜ

Kafilede uzun süren sakatlığının ardından kaleci Altay Bayındır yer aldı. Sakatlığı süren İrfan Can Kahveci ile birlikte saha çalışmalarına henüz başlayan Mesut Özil kadroda yer almadı.

Cezalı Crespo'nun yanı sıra sakatlık problemleri süren Novak ve Gustavo kafilede yer alamayacak. Kayserispor maçında ayak bileğine darbe alan Ozan Tufan'ın da kadroda yer almaması dikkat çekti. 

Giresunspor'un Fenerbahçe'yi konuk edeceği karşılaşma yarın 16:00'da Çotanak Stadyumu'nda oynanacak.

Son Dakika: Fenerbahçe, GZT Giresunspor maçı kamp kadrosunu açıkladı


 

 

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