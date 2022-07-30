Son dakika: Fenerbahçe, Gustavo Henrique'yi 1 yıllığına kiraladı

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Fenerbahçe, Flamengo'dan Brezilyalı stoper Gustavo Henrique'yi 1 yıllığına kiraladığını duyurdu.

29 yaşındaki savunma oyuncusu sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı lacivertlilere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Böylece Brezilya basınında yer alan Gustavo Henrique'nin sağlık kontrolünde sorun yaşandığı iddiası da boşa çıkmış oldu.

"FENERBAHÇE'DE OYNAMAK HAYALİMDİ"

Transferiyle ilgili kulüp televizyonuna konuşan 29 yaşındaki oyuncu, "Fenerbahçe, Brezilya'da çok tanınan bir kulüp. Küçüklüğümden beri Fenerbahçe'de oynamak hayalimdi. Benim için bir rüya gerçekleşti" dedi.

FLAMENGO'DA 81 MAÇTA GÖREV ALDI

Futbola başladığı Santos'ta 138 resmi maçta süre alan Gustavo Henrique, Flamengo'da ise 81 müsabakada görev yaptı. Kariyerinde 15 gol ve 5 asisti bulunuyor.

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BREZİLYA U20 MİLLİ TAKIMI'NDA OYNADI

24 Mart 1993’te Sao Paulo’da dünyaya gelen Gustavo Henrique, Santos Kulübü’nün altyapısında yetişti. 2012’de 19 yaşında profesyonelliğe geçtikten sonra 8 yıl daha siyah beyazlı formayı giyen Henrique, Ocak 2020’de Flamengo’ya Transfer oldu. Brezilya U20 Milli Takımı’nda 3 kez oynayan defans oyuncusunun en önemli özelliği uzun boyunu çok iyi kullanması. 1.96 metre boyundaki Henrique, hava toplarında Brezilya’nın en iyilerinden biri.

POZİSYON BİLGİSİ ÜST DÜZEYDE

Maç başı ortalama 3 hava topu alan sambacı bu kategoride, yerine transfer edildiği Kim MinJae’den (1.7) neredeyse 2 kat daha iyi. Duran toplarda hem savunmada hem hücumda takımının en etkili silahlarından biri olan Gustavo, bir diğer dikkat çeken özelliği pozisyon bilgisi ve zamanlaması. Dörtlü oynayan takımlarda sağ stoper, üçlü defanslarda ise göbekte görev yapan Brezilyalı’nın top tekniği de yeterli düzeyde.

İLK KEZ ÜLKESİNİN DIŞINA ÇIKIYOR

1.96 boyundaki stoper, kariyerinde ilk kez ülkesinin dışına çıkacak. Futbola başladığı Santos'ta 138 resmi maçta süre alan Gustavo Henrique, Flamengo'da ise 81 müsabakada görev yaptı. Kariyerinde 15 gol ve 5 asisti bulunuyor.