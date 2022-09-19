Son Dakika: Fenerbahçe gol makinesine dönüştü! Jorge Jesus haklı çıktı... Tek rakibi PSG...

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Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başardı.

Sarı lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Rossi, 17. dakikada Gustavo Henrique, 45+5. dakikada Crespo, 70. dakikada Valencia ve 76. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.

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FENERBAHÇE'DEN TARİHİ REKOR

Opta verilerine göre; bu sezon bir Süper Lig maçında beş oyuncusu gol atan ilk takım olan Fenerbahçe, Alanyaspor ile oynadığı bir önceki karşılaşmada kaydettiği beş golü de yine farklı oyunculardan bulmuştu (Mart 2022).

Bu sezon Süper Lig'de rakip filelere 20 gol gönderen Fenerbahçe ayrıca lig tarihinde ilk altı maçlık süreçler itibarıyla en fazla gol attığı sezona ulaştı. Sarı lacivertliler ayrıca bu sezon Süper Lig'de en fazla gol beklentisi yakalayan (13.9 xG) ve net gol pozisyonuna giren (29) takım konumunda.

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TEK RAKİBİ PSG

Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde maç başına en fazla gol atan ikinci takım Fenerbahçe oldu. Zirvede yer alan Paris Saint Germain bu süeçte maç başına 3.6 gol ortalaması yakalarken, sarı-lacivertliler ise 3.3 gol ortalaması tutturdu.

AVERAJ ŞİMDİDEN 14 OLDU

Süper Lig’de rakip filelere 20 gol gönderen Fenerbahçe, lig tarihinde ilk altı maçlık süreçler itibarıyla en fazla gol attığı sezona ulaşarak rekor kırdı. Milli araya farklı galibiyetle giden sarı lacivertli takım, 1 haftayı bay geçtiği için 6 maçta 13 puanla 7. haftayı kapattı ve artı 14 averajı yakaladı.

GOL KRALLIĞINDA VALENCİA ZİRVEDE

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu santrforu Enner Valencia, Spor Toto Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirvede yer aldı. Tecrübeli oyuncu bu sezon Süper Lig'de 7 kez rakip fileleri havalandırdı. Enner Valencia daha önce Ümraniyespor, Kasımpaşa ve Adana Demirspor maçlarında ikişer kez gol sevinci yaşamıştı. Enner Valencia bu sezon sadece kırmızı kart gördüğü Konyaspor maçında gol atma başarısı gösteremedi. Tecrübeli golcü takım arkadaşlarına şu ana kadar 1 asist yaptı.

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JORGE JESUS HAKLI ÇIKTI

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, transfer döneminde takıma forvet takviyesi yapılması yönündeki eleştirilere verdiği cevapla dikkat çekmişti. Portekizli teknik adam, "Şimdilik çok acil bir forvet ihtiyacım yok" demişti ve şu anda takımı gol rekorları kırıyor.

Jorge Jesus, "Şimdilik çok acil bir forvet ihtiyacım yok. Berisha, Rossi ve Valencia üçlüsünden iyi bir forvet hattı çıkarabileceğimi, bu üçlüden iyi verim alabileceğimi düşünüyorum. Taraftarın bir forvet beklentisi var ama elimizdeki forvetler de performansını çok artırdı. Bu da doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Önümüzdeki günlerde, bir forvet transferi daha yapabiliriz. Ancak, elimizdeki kadrodan da memnunuz. " demişti.

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Fenerbahçe'nin bu sezon şimdiye dek attığı 20 golün 8'inde Jorge Jesus'un bu sözlerle güvenoyu verdiği Diego Rossi ve Valencia'nın imzası bulunuyor. Asistlerin de eklenmesi halinde 20 golün 11'inde bu ikilinin katkısı var.