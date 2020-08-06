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Futbol
Haber Giriş: 06.08.2020 - 01:13,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe, Gökhan Gönül transferini bitiriyor!

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Son Dakika | Fenerbahçe, Gökhan Gönül transferini bitiriyor!
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Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Gökhan Gönül ile 1+1 yıllığına anlaşmaya vardığı belirtildi.

Beşiktaş'ın yeni sözleşme teklifini bir süredir değerlendiren Gökhan Gönül, transfer kararını verdi.

TRT Spor'da yer alan haberde; Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve siyah beyazlılarla anlaşamayan Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe ile ile 1+1 yıllığına anlaşmaya vardığı kaydedildi.

7 Ağustos'ta tatilden dönecek olan Gökhan Gönül'ün resmi sözleşmeyi imzalaması beklendiği kaydedildi.

GÖKHAN GÖNÜL'ÜN EŞİNDEN PAYLAŞIM

Gökhan Gönül'ün eşi Hatice Gönül, sosyal medya hesabından sarı-lacivertlileri heyecanlandıracak bir paylaşım yaptı.

Hatice Gönül'ün paylaşımında "Yarım kalan hikayeler, yarım kalan aşklar gibidir" ifadeleri yer aldı.

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