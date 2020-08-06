Son Dakika | Fenerbahçe, Gökhan Gönül transferini bitiriyor!
Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Gökhan Gönül ile 1+1 yıllığına anlaşmaya vardığı belirtildi.
Beşiktaş'ın yeni sözleşme teklifini bir süredir değerlendiren Gökhan Gönül, transfer kararını verdi.
TRT Spor'da yer alan haberde; Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve siyah beyazlılarla anlaşamayan Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe ile ile 1+1 yıllığına anlaşmaya vardığı kaydedildi.
7 Ağustos'ta tatilden dönecek olan Gökhan Gönül'ün resmi sözleşmeyi imzalaması beklendiği kaydedildi.
GÖKHAN GÖNÜL'ÜN EŞİNDEN PAYLAŞIM
Gökhan Gönül'ün eşi Hatice Gönül, sosyal medya hesabından sarı-lacivertlileri heyecanlandıracak bir paylaşım yaptı.
Hatice Gönül'ün paylaşımında "Yarım kalan hikayeler, yarım kalan aşklar gibidir" ifadeleri yer aldı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle