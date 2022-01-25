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Son Dakika: Fenerbahçe Ghislain Konan transferi için anlaşma sağladı! Caner Erkin ayrılığı sonrası ilk orjin sol bek

#Fenerbahçe#Ghislain Konan#Fransa Ghislain Konan Fenerbahçe
Son Dakika: Fenerbahçe Ghislain Konan transferi için anlaşma sağladı Caner Erkin ayrılığı sonrası ilk orjin sol bek

Fenerbahçe, Fransa 1. Ligi ekiplerinden Reims'in sol beki Ghislain Konan transferi için kulübü ile anlaşmaya vardı. Sözleşme görüşmeleri oyuncuyle devam edecek.

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Elinde Filip Novak harici sol bek bulunmayan Fenerbahçe, bu pozisyona takviye yapıyor...

Vole'nin haberine göre; Fenerbahçe ve Reims, Ghislain Konan transferi için anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe, Ghislain Konan ile sözleşme görüşmelerine başlayacak.

PEREİRA ÜÇLÜ SAVUNMAYI TERCİH EDİNCE...

Fenerbahçe'de bir önceki teknik direktör Vitor Pereira kanat bekinde Ferdi Kadıoğlu'ndan yararlandı. Ancak İsmail Kartal ile birlikte 4 defanslı sisteme geçilince sarı lacivertli takımda sol bek sıkıntısı baş gösterdi.

Sivas deplasmanında Novak'ın sakatlanması ve Samuel'in defansın soluna geçmesiyle bu sıkıntı tavan yaparken Fenerbahçe bu bölgeye takviye kararı aldı ve Ghislain Konan ile anlaşma sağladı. Fransa'da Reims forması giyen Fildişi Sahilli oyuncunun sözleşmesi de sezon sonunda bitecek. 

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CANER ERKİN SONRASI İLK SOL BEK TRANSFERİ

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın göreve gelişi ve üçlü savunma tercihi sonrası Caner Erkin'le yol ayrımına gidilmişti. Konan, tecrübeli ismin pozisyonu sonrası transfer edilen ilk isim oldu.

KONAN KİMDİR?

27 Aralık 1995'te Fildişi Sahili'nin Abidjan şehrinde dünyaya gelen Ghislain Konan, sol bek pozisyonunda görev alıyor. 1.76 boyundaki futbolcunun transfermarkt değeri 6 milyon euro.

Kariyyerine Mimosas U19'da başlayan Konan, daha sonra Guimaraes B, Guimaraes ve Reims'te forma giydi.

4 MİLYON EURO ÖDETTİ

Öte yandan Reims, Konan'ı almak için 2018-19 sezonunda 4 milyon euro ödemişti. Ghislain Konan, bu sezon toplamda 17 maça çıkarken 1 gol 2 asist üretmeyi başardı.

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