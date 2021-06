Son Dakika: Fenerbahçe Genel Kurulu'nda Serdar Dursun ve Mesut Özil patlaması! Aziz Yıldırım'ın sözleri sonrası...

Spor Arena - Fenerbahçe'de bir önceki dönem başkanlık yapan Aziz Yıldırım, uzun zaman sonra basının karşısına çıktığı toplantıda Serdar Dursun transferini eleştirirken, "Sergio Ramos boşta, git al. Benzema'yı al, Roma'dan Dzeko'yu al. Sana Darmstadt'dan Serdar'ı almak yakışmaz." ifadelerini kullanmıştı.

'SERDAR DURSUN'U BEĞENMİYORSUNUZ AMA...'

Aziz Yıldırım'ın bu açıklamalarının yankıları bugünkü Genel Kurul'da da sürdü. 2018'de yaptığı konuşmayla gündem olan üyelerden Hasan Doğan, kürsüde yaptığı konuşmada, "Bugün Serdar Dursun'u beğenmiyorsunuz ama, kendiniz Robben gelsin diye reklam filmi çektiniz, Aatıf Chahechouhe geldi." sözleriyle eski yönetime eleştiri getirdi.

Doğan konuşmasının devamında, "Seni taraftarla göndereceğim dediniz. Kombinesini iptal ettiğiniz, Fenerium'dan kovduğunuz taraftar şimdi mi aklınıza geldi." ifadelerini kullandı.

'MESUT ÖZİL KAYSERİ'YE NEDEN GİTMEDİ?'

Bir başka üye Mehmet Beyazıt Boran ise mevcut kadroyla ilgili açıklamalar yaptığı esnada, Mesut Özil'in Kayseri deplasmanına gitmemesini değerlendirdi. Boran, mevcut yönetime "Geçen sezonun son maçında Kayseri'ye Mesut Özil'in gitmediğini öğrendik. Hürriyet Gazetesi yazdı. Mesut Özil'in gitmeme sebebi Amerika'ya gitmek zorunda olduğuymuş. Beyefendi sportif başarı olmayınca Amerika'ya gitme kararı almış özel işleri için. Bu davranış karşılığında yönetim ne kadar aldı bilmedik, görmedik. Mesut Özil dünya çapınca bir futbolcu ama Fenerbahçe'de oynuyorsa takımla Kayseri'ye gitmek zorunda. Bu durum kadrodaki diğer futbolcuları da etkileyebilir. Yönetimimizden bir açıklama gelmedi. Neden sustunuz bu haberle ilgili?" şeklinde bir çıkış yaptı.

KİMSE 'BEN FENERBAHÇE'YİM' DİYEMEZ

Fenerbahçe üyesi ressam Bedri Baykam, kürsüde yaptığı değerlendirmede Aziz Yıldırım'ın 'Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim' sözlerini "Hiçbir Fenerbahçeli, Fenerbahçe Başkanı'nı tehdit edemez. Ve hiç kimse 'Ben Fenerbahçeyim' diyemez. Kimse Fenerbahçe'yi rakiplere malzeme verecek şekilde zorda bırakacak söylemlerde bulunamaz. Fenerbahçe halkındır." ifadeleriyle eleştirdi.

Baykam, "Aziz Yıldırım'ın ayrı bir yer talebinde bulunmasına gerek yoktu. Buraya gelip aramızda oturabilirdi. Aziz Yıldırım'ın katkılarını say say bitiremeyiz ama aldığı her kararı onaylamıyoruz." şeklinde konuştu.

'FETÖ SARI LACİVERT DUVARA ÇARPTI'

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, “Fenerbahçe, bağımsız Türk mahkemelerince aklanmıştır. FETÖ, sarı-lacivert duvara çarpmıştır” dedi.



Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda Genel Sekreter Burak Kızılhan, 2019 ve 2020 yılları yönetim kurulu faaliyet raporlarını okumak üzere kürsüye çıktı. Bu arada kongre üyelerinin itirazı üzerine kongreyi takip eden basın mensuplarına doğru bakan Burak Kızılhan, kürsünün yerinin değiştirilmesi ile konuşmasına başladı.

Burak Kızılhan, olağan seçimli genel kurula katılanlara teşekkür ederek başladığı konuşmasında, salgın süreci, dava süreçleri, TFF’ye yapılan 28 şampiyonluk başvurusu, Bankalar Birliği anlaşması gibi konular üzerine bilgiler verdi. Burak Kızılhan, “Geride kaldığımız 3 yılda bu iradeyi hissederek çalıştık ve desteklerinizi gördük. Büyük bir coşkuyla yola çıktığımız bu uğurda bütün vaatlerimizi yerine getirmeye çalıştık. Sağlıklı finansal bir yapıyla var olabilmesi için sağlam adımlar attığımız 3 yılı geride bıraktık. Yarıda bıraktığımız projelerimizde oldu ve bunun sebebi pandemiden dolayıdır. Salgından sonraki önceliklerimiz hayatta kalabilmek ve önümüzü görebilmek oldu. Her hafta heyecanla bir araya geldiğimiz salonlarımızı statlarımızı dolduramaz olduk. Beklenmeyen bu ayrılık manevi olarak da maddi olarak da derinden etkilendik. Kulübümüzde toplam toplamda 15 bin PCR testi uyguladık ve sporcularda 77 teknik kadroda 160 olmak üzere toplam 237 oldu. Uyguladığımız test politikasıyla kulübümüzün sağlık durumunu sürekli takip ettik” ifadelerini kullandı.



“BU İŞE BULAŞAN HERKESTEN HESAP SORMAK BİZİM BOYNUMUZUN BORCUDUR”



Burak Kızılhan, “10 yılda Fenerbahçe camiasının tüm fertleri olarak alnımız ak, dik bir duruşla bir an şüphe duymadan arkasında durduk. Kulübümüze bu kumpası kuranların bazıları kaçtı. Yüce Türk adaleti bunları oldukları delikte tek tek bularak adaleti sağlayacaktır. Kısacası onlar gitti biz kaldık. Başkanımızın o günde dediği gibi biz büyük bir sevinç içinde değiliz, aksine çalınan 10 yıl için hayal kırıklığı ve öfkeyle doluyuz. O dönem medyayı kullanarak kulübün itibarını düşürenlerden hesap soracağız. Bu işe bulaşan herkesten hesap sormak bizim boynumuzun borcudur. En büyük beklentimiz 3 Temmuz davasında Yargıtay’daki dosyadan kumpas davasında çıkan kararın çıkması ve Aziz Yıldırım ve yöneticiler ile ilgili beraat kararının çıkmasıdır. Fenerbahçe, bağımsız Türk mahkemelerince aklanmıştır. FETÖ sarı-lacivert duvara çarpmıştır” dedi.



ALİ KOÇ ADAYLIK DİLEKÇESİNİ VERDİ



Fenerbahçe Kulübü’nde Ali Koç'un 380 kongre üyesi imzalı adaylık dilekçesi, Genel Kurul Divan Başkanlığı'na sunuldu. Vefa Küçük, dosyanın kontrol edilmek üzere sicil kuruluna verildiğini, sonrasında ise kendilerine gelecek dosyanın kesinleşeceğini belirtti.