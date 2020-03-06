Son Dakika | Fenerbahçe geçici teknik direktörü resmen açıkladı! Zeki Murat Göle...

Fenerbahçe Kulübü, Denizlispor maçında takımın başında Zeki Murat Göle'nin olacağını duyurdu. Kulüp Abdullah Avcı'yı da yalanladı.



Resmi açıklama şöyle;



"Futbol A Takımımızın, 7 Mart Cumartesi günü sahamızda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı Cemil Usta Sezonu 25. hafta müsabakasında, Takımımızın başında antrenörümüz Zeki Murat Göle görev alacaktır. Kendisine bu görevinde camiamızın tecrübeli isimleri destek sağlayacaktır.



Öte yandan kamuoyunda teknik direktörlük konusunda Sayın Abdullah Avcı ile görüştüğümüz ve/veya anlaştığımız yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır.

Başkanımızın veya herhangi bir yöneticimizin, Sayın Avcı ile iddia edildiği üzere ne 2 hafta önce ne de bugünlerde bir teması olmuştur.

Kamuoyunun bilgisine sunarız. FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"



Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'taki ilk röportajı;

