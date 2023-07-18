Son dakika: Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Bartuğ Yılmaz'ı kadroya katıyor

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Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe, ses getirecek bir transfere imza atmaya hazırlanıyor.

Sarı-lacivertliler, Galatasaray altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezon başında Marsilya'ya transfer olan Bartuğ Elmaz'ı kadrosuna katıyor.

OYUNCU VE KULÜBÜYLE ANLAŞMA TAMAM

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Bartuğ Elmaz'ın transferi için hem oyuncu hem kulübüyle anlaşma sağladı. Sarı-lacivertlilerin genç futbolcunun transferini kısa süre içerisinde açıklayacağı öğrenildi.

G.SARAY ALTYAPISINDAN YETİŞTİ

Futbola 2013 yılında Galatasaray altyapısında başlayan Bartuğ Elmaz, 9 yıl sarı-kırmızılı takımın altyapısında top koşturduktan sonra geçen sezon başında Marsilya'ya transfer olmuştu.

MARSİLYA'DA 4 DAKİKA SÜRE ALDI

Geçtiğimiz sezon Marsilya B takımında 6 maça çıkan 20 yaşındaki ön libero, 2 gol attı. Bartuğ, A takımda ise Fransa Kupası üçüncü turunda Hyeres ile oynanan maçta 4 dakika süre aldı.

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