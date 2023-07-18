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Son dakika: Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Bartuğ Yılmaz'ı kadroya katıyor

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#Fenerbahçe#Transfer#Galatasaray
Son dakika: Fenerbahçe, Galatasarayın eski oyuncusu Bartuğ Yılmazı kadroya katıyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2023 18:39

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, birçok yıldızı kadrosuna katarken gözünü yerli bir oyuncuya çevirdi. Sarı lacivertliler, Galatasaray altyapısından yetişen ve geçen sezon Marsilya'ya transfer olan Bartuğ Yılmaz'ı kadrosuna katıyor.

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Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe, ses getirecek bir transfere imza atmaya hazırlanıyor.

Sarı-lacivertliler, Galatasaray altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezon başında Marsilya'ya transfer olan Bartuğ Elmaz'ı kadrosuna katıyor.

OYUNCU VE KULÜBÜYLE ANLAŞMA TAMAM

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Bartuğ Elmaz'ın transferi için hem oyuncu hem kulübüyle anlaşma sağladı. Sarı-lacivertlilerin genç futbolcunun transferini kısa süre içerisinde açıklayacağı öğrenildi.

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G.SARAY ALTYAPISINDAN YETİŞTİ

Futbola 2013 yılında Galatasaray altyapısında başlayan Bartuğ Elmaz, 9 yıl sarı-kırmızılı takımın altyapısında top koşturduktan sonra geçen sezon başında Marsilya'ya transfer olmuştu.

MARSİLYA'DA 4 DAKİKA SÜRE ALDI

Geçtiğimiz sezon Marsilya B takımında 6 maça çıkan 20 yaşındaki ön libero, 2 gol attı. Bartuğ, A takımda ise Fransa Kupası üçüncü turunda Hyeres ile oynanan maçta 4 dakika süre aldı.

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#Fenerbahçe#Transfer#Galatasaray