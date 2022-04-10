Son dakika: Fenerbahçe-Galatasaray maçı için İsmail Kartal ve Domenec Torrent'in planları...

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Fenerbahçe 'de bu akşam Kadıköy'de oynanacak Galatasaray derbisi öncesi teknik direktör İsmail Kartal, tüm planlarını galibiyet üzerine yaptı. Futbolcularının bu maçta motivasyon konusunda zaten sıkıntı çekmeyeceğinin bilincinde olan tecrübeli teknik adam, taraftarın da desteğini arkasına alarak sakin ama akıllı bir oyunla sonuca gitmeye çalışacak. Çok iyi bir form grafiği yakalayan Kanarya'da Kartal, telaş yapmadan kendi oyunlarını Sarı- Kırmızılılar'a kabul ettirmeye çalışacak.

Rossi savunma arkasına...

Fanatik'in haberine göre Bekleri sağda Osayi ve solda Filip Novak'ı etkili şekilde kullanmak isteyen deneyimli teknik adam, savunmanın önündeki Crespo ile rakibin orta sahasına baskı yapıp, Zajc'i de geriden oyunu kurarken kullanacak. Hücumu yönlendirmede görevi İrfan Can'a verecek ve Mert Hakan'dan bu konuda destek alacak Kartal, Rossi'yi savunma arkasına koşularda kullanarak, Serdar Dursun'a gol fırsatları yaratmaya çalışacak.

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Kartal'ın 7 yıl sonra ilk derbisi

Kanarya'da teknik direktör ismail Kartal, 7 yıl aradan sonra derbi maçında Sarı-lacivertliler'in başında sahaya çıkacak. en son derbisinde 22 Mart 2015'te Beşiktaş 'ı 1-0 yenen Kartal, Trabzonspor'u da katarsak büyük maçlarda 7 mücadelede 3 galibiyet, 3 beraberlik elde etti, tek yenilgisini 18 ekim 2014'te deplasmanda 2-1'le Galatasaray'dan almıştı. Deneyimli hoca, 8 Mart 2015'te ise Aslan'ı, Kadıköy'de 1-0'la devirmişti.

Torrent'in anahtarı orta saha

Aslan'ın hocası Torrent, maçın anahtarı olarak orta sahayı belirledi. Merkezi Berkan, Taylan ve Cicaldau üçlüsüyle tutmak isteyen İspanyol çalıştırıcı, Kadıköy'de önce Fenerbahçe 'nin hızını kesmeyi, ardından kontralarla sonuca gitmeyi planlıyor. Takım savunmasını ikinci bölgede başlatacak olan Torrent, top buraya gelene kadar Fenerbahçe'nin oyununa müsaade edecek. Bu sırada tüm koridorların kapatılmasını ve kesinlikle rakibe boşluk bırakılmamasını isteyen Torrent, pozisyon ikinci bölgeye yaklaştığında alanı daraltarak en kısa sürede topun kendilerine geçmesini bekliyor. Yine merkezdeki üçlüden savunma arkasına atılacak toplarla kanat oyuncularını pozisyona sokmalarını isteyen Torrent, bu şekilde Fenerbahçe savunmasının dengesini bozmaya çalışacak.

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Derbi mesajları iddialı

Olası bir Fenerbahçe zaferinin, kendisinin kulüpteki geleceğini sağlamlaştıracağını düşünen Domenec Torrent, hafta içinde yaptığı iddialı açıklamalarla, galibiyete ne kadar çok inandığını da dile getirmiş oldu. "Biz Fenerbahçe maçını kesinlikle kazanacağız" diyen 59 yaşındaki teknik adam, "Tüm gücümüzü vereceğiz. Fakat bir maçla oyuncuların ve kulübün geleceği değişmez. Derbiden hangi sonuç çıkarsa çıksın, bu kulüp için, bu arma için, Galatasaray taraftarı için kalan tüm maçlarımızı da kazanmaya çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.