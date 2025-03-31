Son dakika! Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi Cihan Aydın oldu

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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı, yarın, 2 Nisan Çarşamba ve 3 Nisan Perşembe günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Çeyrek final aşamasının ilk maçında yarın Konyaspor, İskenderunspor'u konuk edecek. Çarşamba günü Trabzonspor, sahasında Bodrum FK ile karşılaşacak.

KUPADA ERKEN FİNAL

Fenerbahçe ise derbi maçta Galatasaray'ı ağırlayacak. Türkiye Kupası'nda çeyrek final aşaması, perşembe günü yapılacak Beşiktaş-Göztepe maçıyla tamamlanacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadeleler sonunda rakibini mağlup eden takımlar adını yarı finale yazdıracak.

TFF'DEN SÜRPRİZ ATAMA

Haftalardır merak edilen ve birçok ismin iddia edildi Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi Cihan Aydın oldu.