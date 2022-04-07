Son dakika: Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!

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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 32. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Derbinin 4. hakemi ise Onur Özütoprak.

Fenerbahçe, Atilla Karaoğlan'ın yönettiği 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Galatasaray ise 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ DERBİSİNİ DE YÖNETMİŞTİ

Atilla Karaoğlan, Süper Lig'in 29. haftasındaki Galatasaray - Beşiktaş derbisini de yönetmişti. Sarı-kırmızılı takım mücadeleden 2-1 galip ayrılmıştı.

İKİ HAFTA ÜST ÜSTE FENERBAHÇE MAÇI

Atilla Karaoğlan, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'nin deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup ettiği karşılaşmayı yönetmişti.

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Süper Lig'de haftanın hakemleri:

Gaziantep FK - Trabzonspor: Erkan Özdamar

Fatih Karagümrük - Kasımpaşa: Mustafa Kürşad Filiz

Göztepe - Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

Rizespor - Konyaspor: Ali Şansalan

Beşiktaş - Alanyaspor: Volkan Bayarslan

Yeni Malatyaspor - Giresunspor: Yasin Kol

Sivasspor - Başakşehir: Halil Umut Meler

Adana Demirspor - Altay: Arda Kardeşler

Fenerbahçe - Galatasaray: Atilla Karaoğlan

Antalyaspor - Hatayspor: KAdir Sağlam