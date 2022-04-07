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Son dakika: Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!

#Fenerbahçe-Galatasaray#Atilla Karaoğlan#TFF
Son dakika: Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray maçını Atilla Karaoğlan yönetecek.

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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 32. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Derbinin 4. hakemi ise Onur Özütoprak.

Fenerbahçe, Atilla Karaoğlan'ın yönettiği 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Galatasaray ise 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

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GALATASARAY - BEŞİKTAŞ DERBİSİNİ DE YÖNETMİŞTİ

Atilla Karaoğlan, Süper Lig'in 29. haftasındaki Galatasaray - Beşiktaş derbisini de yönetmişti. Sarı-kırmızılı takım mücadeleden 2-1 galip ayrılmıştı.

İKİ HAFTA ÜST ÜSTE FENERBAHÇE MAÇI

Atilla Karaoğlan, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'nin deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup ettiği karşılaşmayı yönetmişti.

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Süper Lig'de haftanın hakemleri:

Gaziantep FK - Trabzonspor: Erkan Özdamar
Fatih Karagümrük - Kasımpaşa: Mustafa Kürşad Filiz
Göztepe - Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
Rizespor - Konyaspor: Ali Şansalan
Beşiktaş - Alanyaspor: Volkan Bayarslan
Yeni Malatyaspor - Giresunspor: Yasin Kol
Sivasspor - Başakşehir: Halil Umut Meler
Adana Demirspor - Altay: Arda Kardeşler
Fenerbahçe - Galatasaray: Atilla Karaoğlan
Antalyaspor - Hatayspor: KAdir Sağlam

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#Fenerbahçe-Galatasaray#Atilla Karaoğlan#TFF

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