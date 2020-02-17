Son Dakika | Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin favorisi açıklandı

Süper Lig'de 23. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de rakip olacak. Dev derbi öncesinde İddaa Risk Yönetimi, oranları açıkladı.

Açıklanan oranlara göre Fenerbahçe, 1.85 oranıyla derbinin favorisi. Galatasaray galibiyetine 2.95'lik bir oran verilirken beraberliğie verilen oran 3.10 oldu.

2.5 gol üstü için 1.58 oran açılırken 2.5 alt, 1.90 olarak açıklandı.





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