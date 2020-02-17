MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin favorisi açıklandı
GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin favorisi açıklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 17.02.2020 - 16:38,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin favorisi açıklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin favorisi açıklandı

Süper Lig'de merakla beklenen Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin iddaa oranları açıklandı.

Süper Lig'de 23. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de rakip olacak. Dev derbi öncesinde İddaa Risk Yönetimi, oranları açıkladı.

Açıklanan oranlara göre Fenerbahçe, 1.85 oranıyla derbinin favorisi. Galatasaray galibiyetine 2.95'lik bir oran verilirken beraberliğie verilen oran 3.10 oldu.

2.5 gol üstü için 1.58 oran açılırken 2.5 alt, 1.90 olarak açıklandı.

Son Dakika | Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin favorisi açıklandı

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle