Son dakika: Fenerbahçe-Galatasaray derbisine scout akını! Arda Güler, Marcao, Altay Bayındır, Kerem Aktürkoğlu...

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Süper Lig'in 32. haftasında 10 Nisan Pazar günü oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Avrupa'nın dev kulüplerinin scoutları oyuncu avına çıkacak. Ülker Stadı'ndaki maç sadece ezeli rekabette yeni bir sayfa olmayacak, ayrıca iki takım futbolcularının da kendilerini Avrupa pazarına göstereceği bir maç olacak.

Fanatik'in haberine göre derbide scoutlar tarafından takip edilecek oyuncular ve onları takip edecek takımlar şu şekilde:

Altay Bayındır (Lille, Ajax)

Fenerbahçe’nin 23 yaşındaki kalecisi Altay, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Onana’yı Inter’e kaptıran Ajax’ın 1 numaralı adayı. Türk avcısı Lille de genç eldivenle yakından ilgileniyor.

Marcao (Inter, Roma, Napoli)

Bu sezon Avrupa Ligi’nde forma giydiği 8 maçın 7’sinde haftanın 11’ine seçilen Marcao, Galatasaray’ın en revaçta oyuncusu. 25 yaşındaki Sambacı’yı derbide İtalyan kulüpleri izleyecek.

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Arda Güler (Bayern Münih, Arsenal, Liverpool)

17 yaşındaki yetenek, şu sıralarda tüm Avrupa devlerini peşine takmakla meşgul. Bayern, Liverpool ve Arsenal temsilcileri tribünde olacak ama Arda Güler çok daha fazla kulübün radarında.

Victor Nelsson (Milan, Fiorentina, Aston Villa)

Galatasaray’ın bonservisine 7 milyon Euro yatırım yaptığı Nelsson, kısa sürede bu parayı çok fazlasıyla çıkarmaya hazır. O da Marcao gibi İtalyan kulüplerinin radarına takılmış durumda.

Miguel Crespo (Atletico Madrid, Lille)

Portekiz’de yapamadığı patlamayı Fenerbahçe formasıyla yapan Crespo, Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeyi başardı. 25 yaşındaki oyuncuyu özellikle Lille, Xeka’nın yerine koymak istiyor.

Cicaldau (Sampdoria, Betis)

Performansı şu ana kadar Galatasaray cephesini memnun etmese de, Cicaldau da Avrupalı temsilcileri peşine takmayı başardı. Sampdoria ve Betis, derbide 24 yaşındaki oyuncuyu takip edecek.

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Attila Szalai (Milan, Newcastle, Aston Villa, Atletico Madrid)

Fenerbahçe’nin en büyük bonservis geliri beklediği oyuncusu olan Szalai’nin talipleri her hafta artıyor. Milan ve Atletico Madrid, 24 yaşındaki savunmacıyla çok ciddi olarak ilgileniyor.

Berkan Kutlu (Dortmund, Inter)

Her maç 12 km’nin üzerinde koşu mesafesi kaydeden, Galatasaray’ın orta sahadaki dinamosu Berkan’a da görücü geliyor. Dortmund ve Inter gibi iki dev, genç oyuncuyu mercek altına alacak.

Min-Jae Kim (Napoli, Lazio, Tottenham)

Pereira döneminin en iyi transferlerinden Min-Jae Kim, Fenerbahçe’de yüzleri güldürecek gibi görünüyor. 25 yaşındaki Koreli stoperi, İtalyan ve İngiliz kulüplerinin temsilcileri izleyecek.

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Kerem Aktürkoğlu (Atletico Madrid, Monaco, Lyon, Lille)

Uzun süredir Kerem’i takip eden Fransız kulüplerine, Barcelona maçları sonrasında Atletico Madrid de eklendi. Eğer pazar günü oynarsa, derbi genç oyuncu için büyük bir fırsat olabilir.