Haber Giriş: 23.02.2020 - 20:34,
Son Dakika | Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Ersun Yanal'a kırmızı kart
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Derbinin 66. dakikasında hakem Halil Umur Meler, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'a kırmızı kart gösterdi.
Ersun Yanal, gördüğü kırmızı kartın ardından tribüne çıktı.
Tribünden bir taraftar Yanal'a ''Merak etme hocam, bizimlesin. Bağırılması gerekiyorsa biz bağırırız'' dedi.
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