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Son dakika: Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde deplasman taraftarı olacak mı? İstanbul Valiliği resmen duyurdu...

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#Derbi#FENERBAHÇE#GALATASARAY
Son dakika: Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde deplasman taraftarı olacak mı İstanbul Valiliği resmen duyurdu...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2023 12:59

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında karşı karşıya gelecek. Kadıköy'de oynanacak maç öncesi sarı - kırmızılı taraftarların Ülker Stadyumu'nda yer alıp almayacağı merak ediliyordu. İstanbul Valiliği'nden konuyla ilgili resmi açıklama geldi.

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Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 18. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Fenerbahçe ile Galatasaray, kozlarını Kadıköy'de paylaşacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak maç öncesi deplasman taraftarı yasağının uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyordu.

İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu, Fenerbahçe-Galatasaray derbisine sarı-kırmızılı taraftarların da alınacağını açıkladı. Karşılaşmayı 2 bin 79 sarı-kırmızılı taraftar, stattan izleyebilecek.

Son dakika: Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde deplasman taraftarı olacak mı İstanbul Valiliği resmen duyurdu...

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"İl Spor Güvenlik Kurulu, 24.12.2023 Pazar Günü saat 19.00’da Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray maçına 2079 deplasman takım seyircisinin alınmasına karar vermiştir. Deplasman takım seyircisi, maçın oynanacağı Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı’na toplu olarak giriş yapabilecektir."

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SARI - KIRMIZILI TARAFTARLAR, 3 YIL SONRA KADIKÖY'DE OLACAK

Son dakika: Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde deplasman taraftarı olacak mı İstanbul Valiliği resmen duyurdu...

Galatasaray taraftarı, Kadıköy'de en son 2019-2020 sezonunda 23 Şubat 2020 tarihinde Süper Lig'in 23. haftasında oynanan derbide takımının yanındaydı. O mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrılan sarı-kırmızılılar, sarı-lacivertlileri 20 yıl sonra sahasında mağlup etmişti.

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FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN?

Süper Lig'in zirvesini yakından ilgilendiren dev derbi, 24 Aralık Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak maçın kapalı gişe oynanması bekleniyor.

PUAN DURUMU

Fenerbahçe; Süper Lig'de 43 puanla liderlik koltuğunda bulunurken, aynı puandaki Galatasaray averaj eksiğiyle 2. sırada yer alıyor.

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#Derbi#FENERBAHÇE#GALATASARAY

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