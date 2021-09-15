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Futbol
Haber Giriş: 15.09.2021 - 09:30 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Fenerbahçe Frankurt maçı kafilesini açıkladı! Pelkas...

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Son Dakika: Fenerbahçe Frankurt maçı kafilesini açıkladı! Pelkas...

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Fenerbahçe'nin Eintracht Frankfurt maçı kamp kadrosu açıklandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt maçı kamp kadrosunu açıkladı.

Sarı lacivertlilerde sakatlık sorunları bulunan Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Miha Zajc, Jose Sosa ve İrfan Can Kahveci ise kafileye dahil edilmedi.

PELKAS GERİ DÖNDÜ

33 gündür sahalardan uzak olan Pelkas, görev verildiği takdirde yarın Ülker Stadı’nda oynanacak Eintracht Frankfurt ile yapılacak UEFA Avrupa Ligi maçında forma giyebilecek.

İşte sarı lacivertlilerin Almanya yolculuğu öncesi açıkladığı kamp kafilesi;

 

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