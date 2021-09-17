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Son Dakika: Fenerbahçe Frankfurt'ta galibiyet santimlerle kaçırdı! O an...

#Fenerbahçe#Mergim Berisha#Dimitris Pelkas
Son Dakika: Fenerbahçe Frankfurtta galibiyet santimlerle kaçırdı O an...

Son dakika haberi... UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki ilk maçında Frankfurt ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, son dakikada galibiyeti kaçırdı. Penaltı sonrası kaydedilen gol, hakem tarafından geçerli sayılmadı.

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Fenerbahçe'nin Eintracht Frankfurt ile deplasmanda oynadığı UEFA Avrupa Ligi mücadelesinin son dakikalarında sarı-lacivertliler büyük bir fırsat tepti.

Maçın 90+1. dakikasında Fenerbahçe penaltı kazandı. Frankfurt kalecisi Kevin Trapp Pelkas'ı düşürünce hakem beyaz noktayı gösterdi.

Topun başına geçen Yunan futbolcunun şutunu kaleci Trapp kurtardı. Dönen topu tamamlayan Mergim Berisha, Fenerbahçe'yi 90+2. dakikada 2-1 öne geçirdi ancak hakem golü iptal etti.

Berisha'nın penaltı atışı esnasında ceza sahası içerisine erken girdiği gerekçesiyle VAR uyarısı sonrası gol geçerli sayılmadı.

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#Fenerbahçe#Mergim Berisha#Dimitris Pelkas