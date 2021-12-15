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Son Dakika: Fenerbahçe forvetini Barcelona'da buldu! Vedat Muriqi beklenirken...

#Fenerbahçe#Luuk De Jong#Barcelona
Son Dakika: Fenerbahçe forvetini Barcelonada buldu Vedat Muriqi beklenirken...

Mevcut forvetlerinden beklenen katkıyı alamayan ve kadroya yeni bir golcü katmayı planlayan Fenerbahçe çalışmalarını yoğunlaştırdı. Sarı-lacivertliler, aradığı golcüyü ise Barcelona'da buldu...

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Devre arasında forvet hattına takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe, aradığı golcüyü Barcelona'da buldu.

Lazio'da forma şansı bulmakta zorlanan Vedat Muriqi'yi kadrosuna katacağı konuşulan sarı-lacivertli takımın Kosovalı golcü için en güçlü aday olduğu, İtalyan basını tarafından ortaya atılmıştı.

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Teknik Direktör Mauricio Sarri'nin Vedat Muriqi'i Lazio seviyesinde görmediği ve Fenerbahçe'nin en güçlü aday olduğu vurgulanmıştı.

GOLCÜ BARCELONA'DA BULUNDU

Bu gelişme sonrasında çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de rota İspanya'ya çevrildi.

İspanyol Mundo Deportivo Gazetesi'nde yer alan habere göre Fenerbahçe, Barcelona'nın Hollandalı golcüsü Luuk de Jong'u kadrosuna katmak istiyor. Barcelona'nın sezon başında Sevilla'dan kiraladığı ancak performansıyla hayal kırıklığı yaratan 31 yaşındaki forvetle devre arasında yollarını ayırmak istediği belirtildi.

Son Dakika: Fenerbahçe forvetini Barcelonada buldu Vedat Muriqi beklenirken...

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XAVI İSTEMİYOR! 2 SEÇENEK VAR...

Katalan ekibinin yeni teknik direktörü Xavi'nin De Jong'u sezonun ikinci yarısında değerlendirmeyi düşünmediği belirtilirken, Katalan ekibinin Hollandalı forvet için 2 seçenek belirlediği kaydedildi.

Birinci seçeneğin Luuk de Jong'un kiralık sözleşmesinin feshedilmesi olduğu, ikinci seçeneğim ise sezonun ikinci yarısı için 1 milyon euro ödemeyi kabul eden kulübe Hollandalı forvetin haklarını devretmek olduğu öne sürüldü.

Luuk de Jong ile sezon başında Beşiktaş'ın da ilgilendiği ancak anlaşma sağlanamadığı vurgulanırken, siyah-beyazlıların tercihini Michy Batshuayi'den yana kullandığı belirtildi.

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"EN UYGUN SEÇENEK TÜRKİYE"

Barcelonalı yetkililerin Mundo Deportivo'ya yaptıkları açıklamada, Luuk de Jong'un ayrılığının bir an önce gerçekleşmesini beklediklerini ve Hollandalı forvetin ayrılığıyla forvet transferi için ufak da olsa yer açacaklarını belirttiler. Barcelona cephesi ayrıca, De Jong için en uygun seçeneğin Süper Lig olduğunu ifade etti.

Bu sezon Barcelona formasıyla 11 maçta sadece 496 dakika süre alan 31 yaşındaki Luuk de Jong sadece 1 gol kaydedebildi.

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#Fenerbahçe#Luuk De Jong#Barcelona

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