Son dakika: Fenerbahçe, Ezgjan Alioski'nin transferi duyurdu

Haberin Devamı

Sarı lacivertliler, Kuzey Makedonyalı sol bek oyuncusu Ezgjan Alioski'nin transferini yayımladığı video ile duyurdu.

Fenerbahçe, 30 yaşındaki oyuncunun 1 yıllığına kiralık olarak takıma katıldığını açıkladı.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksinde gerçekleştirilen imzada "Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu. Ezgjan Alioskiye Ailemize hoş geldin diyor; Fenerbahçe formasıyla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'ye transfer olduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Alioski, "Gerçekten çok mutluyum. Bu ana eriştim, sabırsızlıkla bu anı bekledim. Hislerimi anlatamam, gerçekten çok güzel şeyler hissediyorum. Çok keyifli hissediyorum. Heyecanla başlayacağım zamanı bekliyorum. Fenerbahçe'nin benimle ilgilendiğini ilk duyduğumda, gerçekten çok etkilendim. Türkiye'nin en büyük kulübünde oynayacaktım çünkü. Burası için odaklandım ve bu anı bekledim. Taraftarlar o kadar güzel mesaj attı ki, kendimi evimde hissediyorum. Taraftarın sizin arkanızda olması ve size inanması çok önemli. Çünkü sahada onların desteğiyle bir kişi fazla oynadığınızı hissedersiniz. Fenerbahçe taraftarı, Türkiye'nin en büyük taraftarı." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

GEÇEN SEZON 15 GOLE KATKI YAPTI

Fenerbahçe’nin bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Kuzey Makedonyalı futbolcu geçen sezon Suudi Arabistan ekibi ile çıktığı 30 resmi maçta 6 gol, 9 asistle 15 gole direkt katkı verdi.

30 yaşındaki Alioski daha önce Schaffhausen, Lugano ve Leeds formaları giyerken 56 kez Makedon Milli Takımı formasını giyip 12 gol attı.

ALİOSKİ KİMDİR?

12 Şubat 1992 tarihinde Kuzey Makedonya'da dünyaya gelen Ezgjan Alioski, 2003 yılında İsviçre takımı BSC Young Boys forması giyerek kariyerine 11 yaşında adım atmış oldu. Sonra sırasıyla FC Schaffhausen, FC Lugano, Leeds United formaları giymeye başlayan Ezgjan Alioski, 2021 yılında sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest kaldı.

Makedon futbolcu İstanbul'a gelip resmi sözleşmeyi imzalayacak. Fenerbahçe'nin sol bek rotasyonunda Ferdi Kadıoğlu bulunuyor.

Haberin Devamı