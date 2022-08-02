Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son dakika: Fenerbahçe, Ezgjan Alioski'nin transferi duyurdu

#Fenerbahçe#Ezgjan Alioski#Transfer
Son dakika: Fenerbahçe, Ezgjan Alioskinin transferi duyurdu

Transferlerini sürdüren sarı lacivertlier, Al Ahli'den 30 yaşındaki sol bek oyuncusu Ezgjan Alioski ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Haberin Devamı

Sarı lacivertliler, Kuzey Makedonyalı sol bek oyuncusu Ezgjan Alioski'nin transferini yayımladığı video ile duyurdu.

Fenerbahçe, 30 yaşındaki oyuncunun 1 yıllığına kiralık olarak takıma katıldığını açıkladı.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksinde gerçekleştirilen imzada "Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu. Ezgjan Alioskiye Ailemize hoş geldin diyor; Fenerbahçe formasıyla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'ye transfer olduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Alioski, "Gerçekten çok mutluyum. Bu ana eriştim, sabırsızlıkla bu anı bekledim. Hislerimi anlatamam, gerçekten çok güzel şeyler hissediyorum. Çok keyifli hissediyorum. Heyecanla başlayacağım zamanı bekliyorum. Fenerbahçe'nin benimle ilgilendiğini ilk duyduğumda, gerçekten çok etkilendim. Türkiye'nin en büyük kulübünde oynayacaktım çünkü. Burası için odaklandım ve bu anı bekledim. Taraftarlar o kadar güzel mesaj attı ki, kendimi evimde hissediyorum. Taraftarın sizin arkanızda olması ve size inanması çok önemli. Çünkü sahada onların desteğiyle bir kişi fazla oynadığınızı hissedersiniz. Fenerbahçe taraftarı, Türkiye'nin en büyük taraftarı." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

GEÇEN SEZON 15 GOLE KATKI YAPTI

Fenerbahçe’nin bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Kuzey Makedonyalı futbolcu geçen sezon Suudi Arabistan ekibi ile çıktığı 30 resmi maçta 6 gol, 9 asistle 15 gole direkt katkı verdi.

30 yaşındaki Alioski daha önce Schaffhausen, Lugano ve Leeds formaları giyerken 56 kez Makedon Milli Takımı formasını giyip 12 gol attı.

ALİOSKİ KİMDİR?

12 Şubat 1992 tarihinde Kuzey Makedonya'da dünyaya gelen Ezgjan Alioski, 2003 yılında İsviçre takımı BSC Young Boys forması giyerek kariyerine 11 yaşında adım atmış oldu. Sonra sırasıyla FC Schaffhausen, FC Lugano, Leeds United formaları giymeye başlayan Ezgjan Alioski, 2021 yılında sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest kaldı.

Makedon futbolcu İstanbul'a gelip resmi sözleşmeyi imzalayacak. Fenerbahçe'nin sol bek rotasyonunda Ferdi Kadıoğlu bulunuyor.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Ezgjan Alioski#Transfer

BAKMADAN GEÇME!

Rusyanın gözü Odessada: Tarihi liman kenti son büyük savaş için hazırlanıyor...

Rusya'nın gözü Odessa'da: Tarihi liman kenti son büyük savaş için hazırlanıyor...

#Odessa
Bunlar mahkemede hiç konuşulmadı Johnny Depp - Amber Heard davasında dosyadan çıkan 10 gizli gerçek...

Bunlar mahkemede hiç konuşulmadı! Johnny Depp - Amber Heard davasında dosyadan çıkan 10 gizli gerçek...

#Johnny Depp
Kylie Jenner Instagrama karşı Ünlülerin TikTok baskısı Zuckerberge nasıl geri adım attırdı

Kylie Jenner Instagram'a karşı! Ünlülerin 'TikTok' baskısı Zuckerberg'e nasıl geri adım attırdı?

#Instagram

BAKMADAN GEÇME!

Rusyanın gözü Odessada: Tarihi liman kenti son büyük savaş için hazırlanıyor...

Rusya'nın gözü Odessa'da: Tarihi liman kenti son büyük savaş için hazırlanıyor...

#Odessa
Bunlar mahkemede hiç konuşulmadı Johnny Depp - Amber Heard davasında dosyadan çıkan 10 gizli gerçek...

Bunlar mahkemede hiç konuşulmadı! Johnny Depp - Amber Heard davasında dosyadan çıkan 10 gizli gerçek...

#Johnny Depp
Kylie Jenner Instagrama karşı Ünlülerin TikTok baskısı Zuckerberge nasıl geri adım attırdı

Kylie Jenner Instagram'a karşı! Ünlülerin 'TikTok' baskısı Zuckerberg'e nasıl geri adım attırdı?

#Instagram