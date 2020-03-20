Son Dakika | Fenerbahçe evden çalışacak! Resmen açıklandı...
Fenerbahçe Kulübü, corona virüsü salgını nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından futbolcuların antrenmanlarını evlerinde sürdüreceklerini duyurdu.
Fenerbahçe Kulübü, corona virüsü salgını önlemleri kapsamında futbolcuların antrenmanlarını evlerinde sürdüreceklerini duyurdu.
Resmi açıklama şöyle;
"Koronavirüs sebebiyle 2019-20 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'na ara verilmesinin ardından Futbol A Takımımızın oyuncuları antrenmanlarını evlerinde sürdürecektir. Pazartesi gününden itibaren kendilerine tedarik edilen malzemelerle çalışmaya başlayacak oyuncularımız video sistem eşliğinde Bireysel Performans Uzmanımız Fatih Yıldız’ın gözetiminde antrenmanlarını yapacaktır. 1 haftalık bu programın ardından ligin yeniden başlayacağı tarihe göre çalışma programı yeniden düzenlenecektir."
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