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Futbol
Haber Giriş: 20.03.2020 - 14:32,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Fenerbahçe evden çalışacak! Resmen açıklandı...

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Son Dakika | Fenerbahçe evden çalışacak! Resmen açıklandı...
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Fenerbahçe Kulübü, corona virüsü salgını nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından futbolcuların antrenmanlarını evlerinde sürdüreceklerini duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, corona virüsü salgını önlemleri kapsamında futbolcuların antrenmanlarını evlerinde sürdüreceklerini duyurdu.

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Resmi açıklama şöyle;

"Koronavirüs sebebiyle 2019-20 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'na ara verilmesinin ardından Futbol A Takımımızın oyuncuları antrenmanlarını evlerinde sürdürecektir. Pazartesi gününden itibaren kendilerine tedarik edilen malzemelerle çalışmaya başlayacak oyuncularımız video sistem eşliğinde Bireysel Performans Uzmanımız Fatih Yıldız’ın gözetiminde antrenmanlarını yapacaktır. 1 haftalık bu programın ardından ligin yeniden başlayacağı tarihe göre çalışma programı yeniden düzenlenecektir."

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