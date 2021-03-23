Son Dakika: Fenerbahçe Erol Bulut ile yollarını ayırıyor mu? Milli maç arasında o iddia...

Fenerbahçe'de Erol Bulut eleştiri oklarının hedefinde. Beşiktaş deplasmanında alınan 1-1'lik sonucun ardından zirvenin 5 puan gerisine düşen ve ikili averajda rakiplerinin gerisinde kalan Fenerbahçe'de Erol Bulut'la ilgili sıcak saatler yaşanıyor...

Sezona flaş transferlerle iddialı giriş yapan fakat uzun lig maratonunda özellikle iç sahada aldığı mağlubiyetlerle geriye düşen sarı lacivertlilerde camia, teknik direktör Erol Bulut'un performansından memnun değil.

30 haftalık süreçte oyun olarak bekleneni veremeyen Fenerbahçe'de eleştiri oklarının hedefinde olan Bulut'la ilgili radikal kararlar alınabilir. A Spor'un iddiasına göre Erol Bulut'la ayrılık ihtimali Fenerbahçe'de masada duran güçlü bir ihtimal.

İddiaya göre Fenerbahçe'de Erol Bulut'un takımdaki geleceği milli arada netleşecek.

KOLTUK İÇİN ŞİMDİDEN 4 ADAY

Sarı lacivertlilerin gündeminde ise şimdiden dört aday var. Bunlar Almanya ile yolları ayrılan Joachim Löw, River Plate hocası, Marcelo Gallardo, Bielsa ve Türkiye'den Okan Buruk.



Erol Bulut'u Fenerbahçe'ye getiren hikayesi

FENERBAHÇE GALLARDO'YU İSTİYOR

Öte yandan Arjantin basını, Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya attı. Takımda geleceği belirsizliğini koruyan Erol Bulut yerine Fenerbahçe'nin River Plate'i çalıştıran Marcelo Gallardo ile anlaşmak istediği belirtildi. Arjantin'in TNT Sports kanalında konuşan gazeteci Martin Castilla, Fenerbahçe'nin takımın başına Marcelo Gallardo'yu getirmek istediğini iddia etti.







Fenerbahçe'nin Gallardo'ya cazip bir teklif sunmaya hazırlandığını belirten Castilla, Gallardo'nun bu teklifi kabul edip Türkiye'ye gidebileceğini söyledi.nin Gallardo'ya cazip bir teklif sunmaya hazırlandığını belirten Castilla, Gallardo'nun bu teklifi kabul edip Türkiye'ye gidebileceğini söyledi.

FUTBOLCULUK DÖNEMİNDE GALATASARAY İSTEMİŞTİ

Marcelo Gallardo, futbolculuk döneminde de futbola River Plate takımında başlamış, Monaco ve PSG gibi takımların da formasını giymişti. 45 kez Arjantin milli takımının formasını giyen Gallardo'nun ismi futbolculuk döneminde Galatasaray ile uzun bir süre anılmıştı.







SOSYAL MEDYA 'BİELSA' DİYOR

Erol Bulut'un oynattığı futbol ve genel performansından memnun olmayan sarı lacivertli taraftarlar sosyal medyada Marcelo Bielsa için kampanya başlattı. #BielsaFenere başlığı Trend Topic listesinde en başta yer alırken Fenerbahçeli taraftarlar gelecek sezon Marcelo Bielsa’yı takımlarının başında görmek istediklerini belirten tweetler attı.

Arjantinli teknik direktör Marcelo Bielsa’nın sözleşmesi Haziran ayında sona erecek. Marcelo Bielsa, kulübün kendisine olan sözleşme uzatma teklifini, "Henüz değil. Sezon sonunu bekleyelim. Sözleşmem zaten Temmuz'da bitiyor" diyerek kibarca reddetmişti.

ALMANLARIN LÖW İDDİASI

Löw ismi Fenerbahçeli taraftarları da heyecanlandırırken, Alman basınından gelen flaş iddia sarı-lacivertlileri sevindirdi. Löw ile anlaşmak üzere olduğu belirtilen sarı-lacivertli kulübün bu anlaşma için sezon sonunu beklediği iddia edildi.

Türk teknik direktörlerden ise öne çıkan isim Okan Buruk. Emre Belözoğlu'nun da yakın arkadaşı olan Buruk, Başakşehir'i geçen sezon şampiyonluğa taşımıştı. Bu sezon ortası ise karşılıklı olarak sözleşmesi feshedildi.

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