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Futbol
Haber Giriş: 31.03.2021 - 14:25 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Fenerbahçe Erdinç Sözer'i açıkladı! Emre Belözoğlu'nun yanına...

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Son Dakika: Fenerbahçe Erdinç Sözer'i açıkladı! Emre Belözoğlu'nun yanına...

Fenerbahçe, uzun yıllar boyunca Bundesliga’da görev yapan antrenör Erdinç Sözer'in teknik ekibine katıldığını resmen açıkladı. Sözer, Belözoğlu'nun yardımcılığını yapacak.

Fenerbahçe, uzun yıllar boyunca Bundesliga’da görev yapan antrenör Erdinç Sözer'in teknik ekibine katıldığını resmen açıkladı. Sözer, Belözoğlu'nun yardımcılığını yapacak.

Resmi açıklama şöyle;

"Uzun yıllar boyunca Bundesliga’da görev yapan antrenör Erdinç Sözer, Fenerbahçe teknik ekibine katıldı. 52 yaşındaki çalıştırıcı, daha önce Almanya'da Hamburg, Stuttgart, Bayer Leverkusen, Wolfsburg ve Greuther Fürth gibi takımlarda yardımcı antrenörlük yaptı. Sözer sezonun geri kalan kısmında Teknik Sorumlumuz Emre Belözoğlu’nun yardımcılığını yapacak. Gösterdikleri işbirliği ve anlayıştan dolayı Hertha Berlin Kulübü ve Teknik Direktör Labbadia’ya teşekkürlerimizi sunarız."

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