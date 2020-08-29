Son dakika | Fenerbahçe, Eran Zahavi'nin transferi için görüşmelere başladı

Fenerbahçe, Eran Zahavi'nin menajeriyle görüşmelere başladı. TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'nin gündeminde olan Eran Zahavi, Guangzhou'ya veda etti.

Bu transferin içinde Roberto Carlos da var. Brezilyalı yıldız, Zahavi'ye Türkiye'deki yaşamı ve futbolu anlatıyor. Fenerbahçe bonservis bedeli ödemeden ve uygun bir yıllık ücretle Zahavi'yi kadrosuna katmak istiyor.

Roberto Carlos, Zahavi transferinde oyuncunun Türkiye ile ilgili tüm çekincelerini ortadan kaldırdı. Carlos fahri bir Fenerbahçe yöneticisi gibi transferde büyük rol oynuyor.

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