Son Dakika: Fenerbahçe En-Nesyri için gelen çılgın transfer teklifini reddetti! İşte düşünülen yeni rakam...

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Fenerbahçe'de ara transfer dönemi yaklaşırken sıcak gelişmeler yaşanıyor... Anderson Talisca için ısrarını sürdüren ve Al- Nassr ile görüşmelerine devam eden sarı lacivertlilere Arap kulübünden yeni bir talep geldi.

Suudi Arabistan basını, Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri ile ilgili yeni bir transfer iddiasında bulundu. Cristiano Ronaldo ve Anderson Talisca’nın forma giydiği Al-Nassr’ın, En-Nesyri’ye talip olduğu ifade edilirken Al-Nassr'ın, En-Nesyri için 32 milyon euroluk bir bonservis bedeli biçtiği öne sürüldü.

FENERBAHÇE 32 MİLYON EUROYU YETERSİZ BULDU İDDİASI

TV 100'ün haberine göre ise Al-Nassr'un 30+2 milyon euroluk teklifine Fenerbahçe sıcak değil. İddiaya göre Fenerbahçe yönetimi bu teklifi yetersiz buldu ve oyuncuyu bu rakamlara satmama kararı aldı.

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Sarı lacivertli idareciler oyuncunun değerinin daha önce 40 milyon euro seviyesini çıktığını ifade ederken, Faslı golcünün bir kez daha bu seviyeleri yakalayabileceğini düşünüyor.

SEVILLA İDDİALARI

Öte yandan Youssef En-Nesyri için bir iddia da İspanyol basınından geldi. Faslı yıldız için eski takımı Sevilla'nın harekete geçeceği ifade edildi.

En-Nesyri'nin ayrılığı sonrası oyuncunun yerini doldurmakta zorlanan La Liga ekibinin deneyimli santrfor için Fenerbahçe ile masaya oturmaya hazır olduğu belirtildi.



SÜPER LİG TARİHİNE GEÇMİŞTİ

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde En-Nesyri’yi 19.5 milyon euro karşılığında renklerine bağlayarak tarihi bir rekor kırmıştı. Bu transfer, bir Süper Lig kulübünün ödediği en yüksek bonservis bedeli olarak kayıtlara geçti.

2000/01 sezonunda Galatasaray’ın Porto’dan 17.05 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Jardel, bir Süper Lig kulübünün en pahalı transferi olmuştu.

27 yaşındaki futbolcu bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 17 maçta 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.