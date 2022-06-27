Son dakika: Fenerbahçe, Emre Mor'un transferinde mutlu sona ulaştı! Resmi açıklama bekleniyor

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Sezonu Teknik Direktör Volkan Demirel ile tamamlayan Fatih Karagümrük'te sergilediği performansla kendini bulan ve büyük takımların ilgisini çeken Emre Mor, gelecek sezonda Fenerbahçe formasını giyecek.

24 yaşındaki oyuncunun transferi için kulübü VavaCars Fatih Karagümrük ve menajeri Nima Modyr ile uzun süredir görüşmeler gerçekleştiren sarı lacivertliler mutlu sona ulaştı.

BU SEZONKİ ÜÇÜNCÜ TRANSFER

Oyuncunun transferi konusunda İstanbul ekibiyle anlaşmaya varan Fenerbahçe, Lincoln Henrique ve Bruma'nın ardından Emre Mor'u da kadrosuna kattı.

Sol kanada Bruma, forvet arkasına da Lincoln takviyeleri yapan sarı lacivertliler, sağ kanata ise Emre Mor'u takviye ederek Şampiyonlar Ligi ön elemesi öncesinde kadrosunu güçlendirdi.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

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Transferin detayları henüz bilinmezken Fenerbahçe'nin yıldız oyuncunun transferini kısa sürede açıklaması bekleniyor.

SAHA İÇİ AGRESİFLİĞİNİ ÇOK AZALTTI

Danimarka doğumlu olan Emre Mor, 1.68’lik boya sahip. Ters çalımları ve süratli stiliyle bilinen sol ayaklı sağ kanat oyuncusunun, başarısızlıkla sonuçlanan ilk çıkışının ardından, Fenerbahçe transferiyle ikinci baharını yaşamayı ve tekrar Avrupa’nın önemli kulüplerine transfer olmayı hedeflediği öğrenildi. Karagümrük’te Volkan Demirel’in gelişi sonrası özel hayatını düzene sokup tam bir profesyonel gibi yaşamaya başlayan Emre Mor’un saha içi agresifliğini yok etme konusunda da önemli gelişme kaydettiği biliniyor.

VOLKAN DEMİREL'DEN EMRE'YE ÖVGÜ

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Emre Mor'un Karagümrük'teki performansıyla ilgili konuşan Volkan Demirel, "Karagümrük’ün başına geçtiğimde, Emre Mor’dan nasıl daha fazla yararlanırım sorusuna yanıt aradım. Oyuncuyla yaptığım görüşmelerde anladım ki onun kavgası ne karşı takım oyuncularıyla, ne taraftarlar ne de hakemleydi. O, kendiyle kavgalıydı. Bir şeyleri başaramamanın sıkıntısını yaşayıp, onu dışa vuruyordu. Emre Mor’la yaptığım görüşmede yeteneklerini iyi kullanması gerektiğini, futbolun sadece çalım ve şut atmaktan ibaret olmadığını söyledim. Bireysel oyununun takım oyunuyla birleştiği anda neler yapabileceğini anladı." demişti.

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"FENERBAHÇE İÇİN DOĞRU BİR OYUNCU"

Sözlerine Emre Mor'un Fenerbahçe için doğru oyuncu olduğunu söyleyerek devam eden Demirel, "Emre Mor, kesinlikle çok iyi bir öğrenci. Kısa zamanda büyük mesafeler katetti. Kendine olan güveni geri geldi. Ardından bir hücum oyuncusunun en ileriden gelip, savunmaya nasıl yardım edebileceğini ispatladı. Bence Fenerbahçe için doğru bir oyuncu. Transfer edilmesi çok isabetli olur. Tabii ki bu konuda son kararı Fenerbahçe’nin teknik heyeti verecektir." yorumunda bulunmuştu.