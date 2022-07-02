Son Dakika: Fenerbahçe, Emre Mor transferini açıkladı!

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Fenerbahçe, bir süre önce prensip anlaşmasına vardığı Emre Mor'u transfer ettiğini resmen duyurdu.

Sarı-lacivertliler, 24 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;

Kulübümüz, Emre Mor’u kadrosuna kattı. 24 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Emre Mor’a ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.

EMRE MOR: KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUM

Çok gururluyum, çok büyük bir camia olan Fenerbahçe'deyim. Burada başarılı olmak ve Fenerbahçe’ye katkı sağlamak istiyorum

BUNA HAZIRIM

Taraftarımıza şunu söyleyebilirim, elimden gelenin en iyisini yapacağım. Benden büyük bir beklenti olduğunu biliyorum. Ben kendimi tanıyorum ve buna hazırım

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JORGE JESUS AÇIKLAMASI

İyi bir insan ve tecrübeli bir teknik adam. Umuyorum ki o da iyi bir iş çıkaracaktır. Bu kolektif olan çıkarılacak iş hepimizin yararına olacaktır.

VOLKAN DEMİREL SÖYLEMİŞTİ

Volkan Demirel ile Karagümrük'te yaptığımız ilk toplantıda, gelecek sezon Fenerbahçe'ye gideceğimi söylemişti. Planımız, aramızda geçen konuşma buydu. Bana bu doğrultuda inanılmaz yardımcı oldu. Benimle alakalı kulübe çok iyi şeyler söyledi. Volkan Hoca ile aramız çok iyi. Onu tanıdığım için çok mutluyum. Kendisi çok iyi bir insan.

SELAHATTİN BAKİ: GERİ DÖNÜŞ HİKAYESİ OLDU

Hepimiz Emre Mor ile yeni yeni tanışıyoruz. İyi kötü insan sarrafı olduk. Bir sohbetimizde kendisi bana 'Neredeyse iyi bir futbolcu olmadığıma inanmaya başlamıştım 1-1.5 sene önce' dedi. İyi ki Karagümrük'e gitti, Karagümrük ona kucak açtı. İyi ki Süleyman Hurma gibi bir başkana, iyi ki Volkan Hoca gibi bir hocaya denk geldi. Geri dönüş hikayesi oldu. Psikoloji çok önemli. O kadar genç yaşta herkesi kaldıramaz. Dortmund'u, ezeli rakibimizi gördü, baskı nedir gördü. Daha farklı yaşamaya başladı.

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EMRE MOR'A TAM DESTEK BEKLİYORUZ

Bu işin yüzde 70'i psikoloji. Futbolda hatalar da olacaktır. İlk hatasında bağrımıza basar, psikolojisini yükseltirsek 18'inde gördüğümüz Emre Mor'u üzerine koyarak görebiliriz. Emre Mor, hedefinin yeniden milli takıma girmek istediğini söyledi. Kendisine tam destek olacağız, taraftarımızdan da Emre Mor'a tam destek bekliyoruz.