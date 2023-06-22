Son Dakika: Fenerbahçe Edin Dzeko transferini resmen açıkladı! İstanbul'a ne zaman geliyor? İşte sözleşme detayları...

Haberin Devamı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'a geleceğini resmen açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul’a gelecektir." ifadeleri kullanıldı.

Bilgilendirme



Dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul’a gelecektir.



Kamuoyunun bilgisine sunarız.



Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/MH8o5cEEMM — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 22, 2023

Haberin Devamı

FENERBAHÇE'NİN DZEKO PAYLAŞIMI

Bilgilendirme

Dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul’a gelecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü

SÖZLEŞMENİN DETAYLARI

Hürriyet Gazetesi Fenerbahçe Muhabiri Süleyman Arat, geçtiğimiz hafta servis ettiği özel haberinde, Edin Dzeko'nun Fenerbahçe'ye 2 senelik imza atacağını ve yıllık 5 milyon Euro civarında bir ücret alacağını ifade etmişti.

YARIN İSTANBUL'A GELİYOR

Edin Dzeko'nun saat 10.00’da İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olması bekleniyor.

FENERBAHÇE'NİN İKİNCİ TRANSFERİ

Deneyimli golcü, Fenerbahçe'nin Ryan Kent'in ardından bu sezonki ikinci transferi oldu. Sarı lacivertli ekip ayrıca geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini almıştı.

EDIN DZEKO KİMDİR?

Fenerbahçe’nin transferi için anlaşmaya vardığı osna Hersekli yıldız golcü Edin Dzeko, kariyerindeki istikrarlı formu ve başarılarıyla dikkati çekiyor. Yaşı 37’ye gelmesine rağmen en üst seviyede oynamaya devam eden Dzeko, kariyerine 400'e yakın gol sığdırdı.

1986 yılında Saraybosna’da doğan Dzeko, aynı şehirdeki Zeljeznica takımıyla futbola başladı. Dzeko’nun futbola başladığı zamanki pozisyonu ise orta sahaydı. Bu mevkide istediği performansı sergileyemeyen Dzeko, güçlü fiziği, hava topu hakimiyetiyle antrenörlerinin dikkati çekere santrafor bölgesine geçiş yaptı. Bu geçiş Dzeko’nun bir dünya yıldızı olmasının önünü de açtı.

Haberin Devamı

Ülkesinden ayrılarak Çekya’ya giden Dzeko’nun yıldızı ise Almanya’da Wolsfburg’da parladı. Alman kulübüyle 3.5 sezonda 78 gole imza atan Dzeko, İngilizlerin dikkatini çekti.

2010-2011 sezonun devre arasında Manchester City’ye 30 milyon Euro’ya transfer olan Dzeko, 5 yıl boyunca İngiliz ekibiyle büyük başarılar elde etti.

Kariyerine İtalya’da devam etme kararı alan Dzeko, 2015’de gittiği çizmede Roma ve Inter formalarıyla gollerine devam etti.

Dzeko, kariyerinin son döneminde ise ülkesine daha yakın olan Türkiye’yi, Fenerbahçe’yi tercih etti.

TAM BİR İSTİKRAR ABİDESİ

Dzeko, Avrupa’nın en önemli futbol ülkeleri olan Almanya, İtalya ve İngiltere’de forma giyerken, 16 yıllık bu sürede toplam 645 maça çıktı.

Haberin Devamı

Edin Dzeko, son 16 yılda sezon başına ortalama 40 maçın üzerinde sahaya çıkarak müthiş bir istikrara imza attı.

37 yaşında olmasına rağmen bu sezon Inter’le 52 maça çıkan Dzeko, kariyerinin en fazla forma giydiği dönemini yaşadı.

Tecrübeli golcünün son 16 yılda attığı gol sayısı ise 329. Dzeko’nun sezon ortalaması ise 20 golün üzerinde oldu.

ALMANYA VE İTALYA'DA GOL KRALLIKLARI VAR

Edin Dzeko, Bundesliga ve Serie A’da gol krallıkları yaşadı.

Wolfsburg formasıyla 2009-2010 22 gol atan Dzeko, Almanya’da gol krallığı tacını taktı. Dzeko, Roma formasıyla 2016-2017’de ise İtalya’da 29 golle krallık tacını bir kez daha aldı. Dzeko söz konusu sezonda tüm kulvarlarda tam 39 gol atmayı başardı.

Haberin Devamı

Dzeko, aynı sezon Roma formasıyla Avrupa Ligi’nde 8 gol atarak, bu organizasyonun da gol kralı oldu.

KUPALARLA DOLU BİR KARİYER

Edin Dzeko’nun kariyerinde birçok kupa bulunuyor. Bosna Hersekli oyuncunun, 2 Premier Lig, 1 Bundesliga şampiyonluğu var. İngiltere’de federasyon, lig ve süper kupayı birer kez kazanan Dzeko, Italya’da Inter’le ikişer kez İtalya Kupası ve Süper Kupa’yı havaya kaldırdı.