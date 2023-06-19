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Son Dakika: Fenerbahçe, Edin Dzeko transferini bitirmek üzere! Kritik gün yarın...

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#Fenerbahçe#Transfer#Edin Dzeko
Son Dakika: Fenerbahçe, Edin Dzeko transferini bitirmek üzere Kritik gün yarın...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2023 08:30

Inter'in 1 senelik teklifine olumsuz cevap veren Edin Dzeko'nun menajeri Lucci, Fenerbahçe ile son detayları konuştu. Artık Boşnak yıldızın, Milli Takım dönüşü sarı lacivertli ekibe, 'Evet' cevabını vermesi bekleniyor.

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İtalya Ligi Serie A'da Inter'le sözleşmesi sona eren Edin Dzeko'ya kulübü, 1 yıllık sözleşme karşılığında 3.5 milyon Euro teklif etmişti. Buna sıcak bakmayan Dzeko, rotayı artık her anlamda Fenerbahçe'ye çevirdi. Boşnak yıldızın menajeri Alessandro Lucci'nin, dün son detayları konuşmak için soluğu İstanbul'da aldığı belirtildi. 37 yaşındaki forvetin önüne, 2 yıl için senelik 4 milyon Euro maaş konuldu.

Paradan çok proje...

Dzeko, Sarı-Lacivertliler’in önerdiği şartları büyük ölçüde kabul etti. Sözleşme detayları konusunda sadece küçük pürüzler söz konusu. Yani Bosnalı yıldız, Fenerbahçeli olmaya artık çok yakın. Ancak Dzeko’nun Kanarya’dan tek ve özel bir isteği var. Dünyaca ünlü oyuncu, sözleşme detaylarından Fenerbahçe’nin projesini önemsiyor.

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Güçlü bir kadro istiyor

Kariyer finalinde hem Avrupa’da hem de bulunduğu ligde adından söz ettirmek, yani şampiyonluk yaşamak isteyen tecrübeli golcü, bu nedenle kendisinin dışında yapılacak diğer transferleri de önemsiyor, güçlü bir kadro yapılanmasının içerisinde yer almak istiyor.

Net kararını verecek

Bosna Hersek, yarın ise evinde Lüksemburg'la karşılaşacak.

Fanatik'te yer alan haberde, bu maçın ardından Dzeko'nun, menajeri Lucci ile birlikte görüşerek net kararını vereceği kaydedildi.

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#Fenerbahçe#Transfer#Edin Dzeko

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