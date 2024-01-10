Son dakika: Fenerbahçe, dünyaca ünlü futbolcu Leonardo Bonucci'yi resmen açıkladı!

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Bu sezon hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - lacivertliler, dünyaca ünlü futbolcu Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başlandığını resmen duyurdu.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;

"Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını yürüten kulübümüz; savunma oyuncusu Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başlamıştır. İtalyan Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul’a gelecektir."

21 KUPASI VAR



Dünyanın en kariyerli stoperleri arasında yer alan 21 kupalı İtalyan futbolcu, Union Berlin’de 7 Bundesliga, 3 Şampiyonlar Ligi maçı oynayıp 1 gol attı. Fenerbahçe, uzatma opsiyonla 6 aylık sözleşme imzalayacağı Leonardo Bonucci için bonservis bedeli ödemeyecek.

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BU SEZONKİ PERFORMANSI



Bu sezon Union Berlin formasıyla 10 resmi maça çıkan 36 yaşındaki futbolcu, 1 gol kaydetti ve 723 dakika sahada yer aldı.