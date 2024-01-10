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Son dakika: Fenerbahçe, dünyaca ünlü futbolcu Leonardo Bonucci'yi resmen açıkladı!

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#FENERBAHÇE#TRANSFER#Leonardo Bonucci
Son dakika: Fenerbahçe, dünyaca ünlü futbolcu Leonardo Bonucciyi resmen açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2024 15:19

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları başladı. Önceliğini savunma hattına veren sarı - lacivertliler, ilk takviyesini resmen gerçekleştirdi. Fenerbahçe, dünyaca ünlü stoper oyuncusu Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı. İşte detaylar...

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Bu sezon hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - lacivertliler, dünyaca ünlü futbolcu Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başlandığını resmen duyurdu.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;

"Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını yürüten kulübümüz; savunma oyuncusu Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başlamıştır. İtalyan Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul’a gelecektir."

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21 KUPASI VAR

Dünyanın en kariyerli stoperleri arasında yer alan 21 kupalı İtalyan futbolcu, Union Berlin’de 7 Bundesliga, 3 Şampiyonlar Ligi maçı oynayıp 1 gol attı. Fenerbahçe, uzatma opsiyonla 6 aylık sözleşme imzalayacağı Leonardo Bonucci için bonservis bedeli ödemeyecek.

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Son dakika: Fenerbahçe, dünyaca ünlü futbolcu Leonardo Bonucciyi resmen açıkladı

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BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Union Berlin formasıyla 10 resmi maça çıkan 36 yaşındaki futbolcu, 1 gol kaydetti ve 723 dakika sahada yer aldı.

Son dakika: Fenerbahçe, dünyaca ünlü futbolcu Leonardo Bonucciyi resmen açıkladı

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#FENERBAHÇE#TRANSFER#Leonardo Bonucci

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