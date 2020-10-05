Son Dakika | Fenerbahçe, Dimitrios Pelkas transferini açıkladı!

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Fenerbahçe, transferin son gününde kadrosuna bir futbolcu daha kattı.

Fenerbahçe, PAOK'tan 26 yaşındaki Dimitrios Pelkas'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Dimitris Pelkas, Fenerbahçe ile 3+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Yunan futbolcu, Fenerbahçe'de 14 numaralı formayı giyecek.

''10 NUMARAYI GİYECEKTİM AMA...''

Pelkas, imzanın ardından "14 numaralı formayı giyeceğim. Bu numarayı seviyorum. 10 numarayı giyecektim ama Samatta o numarayı almış. Benim için bu problem değil, çünkü futbol numaralarla değil sahada oynanıyor." sözlerini kullandı.

''EN İYİSİNİ VERMEK İSTİYORUM''

10 numara ve kanat pozisyonlarında oynayabilen Pelkas, ''Ben elimden gelenin en iyisini vermek istiyorum. Umuyorum ki koronavirüs bir an önce biter ve Fenerbahçe taraftarına kavuşurum. Çünkü, stadyumun taraftarlar ile olan güzel halini biliyorum.'' şeklinde konuştu.

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