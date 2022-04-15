Son dakika: Fenerbahçe Diego Rossi'nin bonservisini aldı! 3 yıllık sözleşme...

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Fenerbahçe, Uruguaylı futbolcusu Diego Rossi'nin satın alma opsiyonunu kullanıp oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklamada; 2021-22 Sezonu başından beri kadromuzda kiralık olarak forma giyen profesyonel futbolcu Diego Rossi'nin, 5.500.000 Euro bonservis bedeli karşılığında kalıcı olarak kadromuza katılması konusunda Major League Soccer (MLS) ile mutabık kalınmıştır. Oyuncu ile 31.05.2025 tarihinde sona erecek; 2022-23, 2023-24 ve 2024-25 sezonlarını kapsayan 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

FAALİYET RAPORUNDA 4 YILLIK SÖZLEŞME GÜNDEM OLMUŞTU

Fenerbahçe'nin faaliyet raporunda kiralık olarak transfer ettiği Diego Rossi için '4 yıllık sözleşme imzalandığı' yazması gündem olmuştu.

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Faaliyet raporundaki maddede, "Profesyonel futbolcular Kim Min Jae, Diego Rossi ve Mergim Berisha’nin transferleri gerçekleştirilerek, oyuncularla 2021-2022 / 2024-25 sezonlarını kapsayan 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır" ifadeleri kullanılmıştı.

Sarı-lacivertli kulüpten KAP'a yapılan açıklamada Rossi'nin 1 yıllık kiralık, sonraki 3 sezon ise satın alma opsiyonlu transfer edildiği ve opsiyonun zorunlu olmadığı belirtilmişti.

İşte Fenerbahçe'den o dönem yapılan açıklama;

SPK'nun II 15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği Madde 9 çerçevesinde yapılan açıklamamızdır:

Futbolcumuz Diego Rossi ve Kulübü ile 2021-22 sezonu kiralama ve sonraki 3 sezon satın alma opsiyonlu olmak üzere toplam 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuzun sözleşmesinin 4 yıla uzaması opsiyonun kullanılması şartına bağlıdır. Yatırımcılarımıza saygıyla duyrulur.

33 MAÇTA 4 GOL 7 ASİST

Sezon başında MLS ekibi Los Angeles FC'den satın alma opsiyonuyla kiralanan Diego Rossi, Süper Lig'de çıktığı 25 maçta 4 gol atıp 7 asist yaptı. 24 yaşındaki Uruguaylı, UEFA Avrupa Ligi'nde 6, Türkiye Kupası'nda ise 2 maça çıkıp bu maçlarda istatiatik kağıdına giremedi.

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DİEGO ROSSİ KİMDİR?

Diego Martín Rossi Marachlian 5 Mart 1998'de dünyaya geldi. Major League Soccer kulübü Los Angeles FC'de oynayan Uruguaylı futbolcu, futbol oynamaya çocukken Solymar'daki El Queso okulunda başladı. Altı yaşındayken Rossi, Interbalnearian Gençler Futbol Ligi'nde yarıştığı Solymar Uruguay Spor Merkezi'ne taşındı. Kulüpte yeteneğini gösterdi ve 12 yaşında akademiye katıldığı Peñarol'un dikkatini çekti.

Rossi Uruguay altıncı bölümünde Peñarol genç takımına katıldı ve burada 17 maçta 25 gol attı. Penarol'un U-15 takımıyla Rossi, takımın Apertura Turnuvasını ve Uruguaylı U-15 Şampiyonasını ve Fabian Lomineto Kupasını kazanmasına yardımcı oldu.

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14 Aralık 2017'de Rossi, 2018'de oynamaya başlayan bir genişleme serisi olan Major League Soccer'ın Los Angeles FC'si için genç bir oyuncu olarak sözleşme imzaladı. 4 Mart 2018'de Rossi, Seattle'daki ilk MLS maçına Seattle Sounders FC karşısında çıktı. Rossi'nin 11. dakikada attığı gol Los Angeles FC tarihindeki ilk gol oldu. Gol aynı zamanda MLS tarihinde bir genişleme takımının en hızlı golüydü. 8 Ağustos 2018'de Rossi, MLS'deki ilk hat-trick'ini ABD Açık Kupası yarı final maçında Houston Dynamo'ya karşı kaydetti ve bu maçta LAFC penaltı atışlarında kaybetti.

Diego Rossi, geçen sezon Los Angeles FC formasıyla çıktığı 19 maçta 6 gol atıp 1 asist kaydetti.