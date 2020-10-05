Son Dakika | Fenerbahçe, Diego Perotti transferini bitirdi!

Transferin son gününün en hızlı takımlarından olan Fenerbahçe, Diego Perotti transferini de bitirdi!

Sarı lacivertli takım, Roma'dan Arjantinli kanat futbolcusu Perotti'nin transferini açıkladı.

Arjantinli yıldız, transferin ardından ilk kez konuştu ve şu sözleri kullandı;

Çok gururluyum. Çok büyük bir kulübe geldim. Roma'da da en üst seviyede yarışmıştım. Fenerbahçe, benim için yeni bir sayfa.

''JOSE SOSA BENİ KOLAYCA İKNA ETTİ''

Buraya gelmeden önce Sosa'ya sorular sordum. Bana anlattığı çok şey netti. Beni kolayca ikna etti. Fenerbahçeli taraftarlar, Arjantinliler gibi! Çok tutkulu. Fenerbahçe taraftarından çok fazla destek mesajı geldi. Gerçekten Fenerbahçe taraftarının ne kadar büyük, ne kadar tutkulu ve güçlü olduğunu gelmeden önce bile hissettim.

Her şeyimi Fenerbahçe'ye vereceğim. Elimden gelenin en iyisini yapacağım.

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