×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Son dakika: Fenerbahçe Diego Carlos transferini resmen açıkladı! 3.5 yıllık imza

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Fenerbahçe#Diego Carlos
Son dakika: Fenerbahçe Diego Carlos transferini resmen açıkladı 3.5 yıllık imza
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2025 13:04

Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'nın yıldız isimlerinden Diego Carlos'u renklerine bağladığını resmen açıkladı. İşte ayrıntılar...

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Aston Villa forması giyen Brezilyalı savunma oyuncusu Diego Carlos'la 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Premier Lig ekibi Aston Villa ve oyuncuyla anlaşmaya varıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

Gözden KaçmasınTalisca Fenerbahçeye çok yakın Transfer görüşmeleri yeniden başladıTalisca Fenerbahçe'ye çok yakın! Transfer görüşmeleri yeniden başladıHaberi görüntüle

Sarı lacivertlilerden yapılan resmi açıklama şöyle;

'Kulübümüz, Diego Carlos'un transferi için kulübü Aston Villa ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır.

Brezilyalı stoper Diego Carlos, kendisini 3.5 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Diego Carlos’a ‘ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.'

'KULÜP İÇİN ELİMDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIM'

Fenerbahçe'ye imza attıktan sonra açıklamada bulunan Diego Carlos, "Burada bulunduğum için çok mutluyum, bu kulüp için elimden gelen her şeyi yapacağım." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Son dakika: Fenerbahçe Diego Carlos transferini resmen açıkladı 3.5 yıllık imza


Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Fenerbahçe#Diego Carlos

BAKMADAN GEÇME!