Son dakika: Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş'ta Vida şoku! Babası için Hırvatistan'a gitti

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Süper Lig'in 36. haftasında, 8 Mayıs Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Beşiktaş'ın stoperi Domagoj Vida babasının rahatsızlığı sebebiyle ülkesi Hırvatistan'a gitti.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada; "Domagoj Vida, babasının geçirmiş olduğu kalp rahatsızlığı nedeniyle Hırvatistan’a gitmiştir. Vida’nın babası Cuma günü operasyon geçirecektir." ifadeleri kullanıldı.

DERBİYİ KAÇIRABİLİR

Cuma günü Hırvatistan'a gidecek olan ve Pazar günü İstanbul'a dönmesi beklenen Vida'nın Fenerbahçe maçını kaçıracağı belirtildi. A Spor'un haberine göre halihazırda hafif bir sakatlığı da bulunan Hırvat stoperin taktik antrenmanları da kaçıracağı için derbide forma giymesi imkansız gözüküyor.

MONTERO CEZALI

Kayserispor maçında çift sarıdan kırmızı kart gören Francisco Montero da Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

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WELINTON - SERDAR TAMAM, ÜÇÜNCÜ STOPER...

Kayserispor maçında Serdar Saatçı, Welinton ve Montero üçlüsüyle çıkan Valerien Ismael'in Vida ve Montero'nun yokluğunda üçüncü stoper olarak kimi derbide sahaya süreceği ise merak konusu olacak.