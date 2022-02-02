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Son dakika: Fenerbahçe, Danny Rose için İngiliz kulübüne teklif yaptı

#Transfer#Danny Rose#Fenerbahçe
Son dakika: Fenerbahçe, Danny Rose için İngiliz kulübüne teklif yaptı

Transferde kadrosuna takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Watford'da forma giyen İngiliz sol bek Danny Rose için kiralama teklifinde bulundu.

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Ara transfer çalışmaları sürdüren sarı lacivertliler, Premier Lig ekibi Watford'da forma giyen 31 yaşındaki deneyimli oyuncu Danny Rose'u kadrosuna katmak istiyor.

A Spor'un haberine göre, Fenerbahçe, İngiliz sol bek için kulübü Watford'a kiralama teklifinde bulundu.

Bir dönem Trabzonspor'un da transfer listesine giren Rose, sezon başında Tottenham'dan Watford'a transfer olmuştu.

Tottenham'da Mourinho ile yaşadığı tartışma sonrası Newcastle United'a kiralık olarak yollanan Danny Rose, daha sonra da Watford'a bonservisiyle gönderilmişti.

Kariyerinde son dönemde yaşadığı düşüşe rağmen İngiliz futbolunun son yıllardaki en önemli sol beklerinden olan Rose, İngiltere Milli Takım formasıyla da 29 maça çıktı.

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