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Futbol
Haber Giriş: 25.03.2020 - 14:36,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Fenerbahçe corona virüsü testi için toplandı!

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Son Dakika | Fenerbahçe corona virüsü testi için toplandı!
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Fenerbahçe'de futbol takımı ve kulüp personeli, corona virüsü testine girmek için Samandıra'da toplandı.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, corona virüsü salgınına karşı önlem amacıyla tüm kulübü testten geçiriyor.

Sarı lacivertli takımda futbolcular ve personel, bugün Samandıra'da toplanarak corona virüsü testine tabi tutuluyor.

Fenerbahçe forması giyen Max Kruse, testten önce sosyal medya hesabından maskeli fotoğrafını paylaştı.

Son Dakika | Fenerbahçe corona virüsü testi için toplandı

Son Dakika | Fenerbahçe corona virüsü testi için toplandı

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