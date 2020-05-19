Son Dakika | Fenerbahçe corona virüsü test sonuçlarını açıkladı

Resmi açıklama şöyle;



"Futbol A Takımımızın oyuncularına, teknik ve idari heyetine ve Samandıra Can Bartu Tesislerimizde görev yapan personelimize yapılan COVID-19 PCR testinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Takımımız küçük gruplar halinde çarşamba, perşembe ve cuma günü Samandıra Can Bartu Tesislerimizde çalışmalarını sürdürecektir."

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